「86 GT“イエローリミテッド”」と同じサンライズイエローを採用

GR86 RZ“イエローリミテッド”& トヨタ86 GT“イエローリミテッド”（2015年）｜GR86 RZ“Yellow Limited”& Toyota 86 GT“Yellow Limited”（2015）

GR86は、スバルとの共同開発により2021年に誕生した。スバルBRZとクルマのベースを共有しながらも、「ドライバーの意のままに操れる“手の内感”」「限界域でのリニアな応答、キビキビした走り」といったGRらしい走りの味を持つクルマとして、多くのユーザーから支持を得ている。

今回の特別仕様車 「RZ“イエローリミテッド”」は最上位グレード「RZ」をベースに、2015年に発売された86の特別仕様車 「GT“イエローリミテッド”」と同じサンライズイエローをボディカラーとして採用。

インテリアには、ボディカラーに合わせたイエローステッチ（ステアリングホイール・シフトブーツ・パーキングブレーキレバー＆ブーツ・フロントシート・ドアアームレスト）や、専用の刺繍を随所にあしらい、特別感を高めている。

このほか、専用ダークグレーメタリックホイールやブレンボ製ブレーキ、ザックス製ショックアブソーバーを装備し、よりスポーツ走行性能を向上させているのも見どころだ。

税込車両価格は6速MT車が389万7000円、6速AT車が399万5000円。この特別仕様車は300台限定の抽選販売となり、9月5日～21日まで全国のGR Garageで購入申し込みを受け付ける。

実車は9月13日に富士スピードウェイでお披露目！

GR86 RZ“イエローリミテッド”｜GR86 RZ“Yellow Limited”

9月13日（土）に富士スピードウェイで開催される「FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」では、86／GR86ファンに向けて特別仕様車「RZ“Yellow Limited”」を、いち早く披露。この企画は、漫画『頭文字D』連載30周年を記念して9月13日・14日の2日間にわたって開催される「頭文字D 30th Anniversary 2days」とのコラボレーションイベントだ。

このイベントにおいてTGRでは、車両展示だけでなく、低μ路ドリフト走行体験や、GR86オーナーを対象としたソフトウェアアップグレード比較試乗会、GRパーツ比較試乗会など、86／GR86を操る楽しさが存分に体感できるコンテンツを用意している。

「GR86 RZ“イエローリミテッド”」特別装備・仕様

【エクステリア】

・ボディカラー：サンライズイエロー

・ホイール色：ダークグレーメタリック

【インテリア】

・シート表皮：専用イエローパーフォレーション・ブラックアクセント

・インストルメントパネルモール（助手席側）：キャストブラック仕上げ

・センターコンソール加飾

ダイヤル式ヒータースイッチ＋ピアノタッチスイッチ＋オーナメント＋リング部＋ベゼル：キャストブラック仕上げ

VSC OFFスイッチ＋走行制御モードスイッチ［AT車］＋TRACKスイッチ：ブラック仕上げ

・ドアセンターオーナメント：ブラック・ブランノーブ表皮巻き

・ステッチ色：専用イエロー

・GRフロアマット：特別仕様車専用（イエローオーバーロック）※販売店装着オプション（税込2万6400円/1台分）

【機能】

・ブレーキ：ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ

・ダンパー：ザックス製アブソーバー

SPECIFICATIONS

GR86 RZ“イエローリミテッド”｜GR86 RZ“Yellow Limited”

ボディサイズ：全長4265×全幅1775×全高1310mm

ホイールベース：2575mm

最低地上高：130mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：4人

車両重量：1280（MT）／1300（AT）kg

総排気量：2387cc

エンジン：水平対向4気筒

最高出力：173kW（235ps）/7000rpm

最大トルク：250Nm（25.5kgf-m）/3700rpm

トランスミッション：6速MT／6速AT

駆動方式：FR

WLTCモード燃費：11.9（MT）／11.7（AT）km/L

税込車両価格：389万7000円（MT）／399万5000円（AT）