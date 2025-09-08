Jカップ・瀬戸環奈、太もも全開！ベッドの上での姿に大反響「彼女感すごい」「たまらん！」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が8日、自身のXを更新し、太ももを全開にしたオフショットを投稿した。
【写真】むちむち！ベッド上で誘う太もも全開の瀬戸環奈
瀬戸はXで「おはよう もう朝だよ〜起きて〜 今日も一緒に頑張っちゃおっ！」とファンにエール。ベッドの上で横になり、太ももを大胆に露出した写真を公開した。
これにネット上では「彼女感すごい写真だ」「たまらん！元気でた」「セトカンの画像見て元気出たのでこの後も頑張る！」「環奈ちゃんにこんな風に起こされたら、朝からはっぴーに違いない」などと反応している。
瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。
