えなこ“朝ビキニショット”披露 美ボディ＆おヘソちらり「眠そうな表情も可愛い」「愛おしいです」
人気コスプレイヤーのえなこが8日、自身のインスタグラムを更新し、ビキニ姿の最新ショットを公開した。
【写真】美ボディチラリ“朝ビキニショット”披露したえなこ
投稿には「今日も早起き」と添えられ、写真にはビキニの上から一枚羽織ったえなこの姿が収められている。棒立ちのポーズで眠たげな表情を浮かべながらも、美しいバストラインやおヘソがちらりとのぞく1枚となっており、朝の空気感を感じさせる仕上がりだ。
えなこの“早起きビキニショット”に、ファンからは「ちょっと眠そうな表情も可愛いね」「眠そうなえなこさんもまた愛おしいです」といったコメントが相次いでいる。
