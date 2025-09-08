フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行い、関西テレビ（大阪）の平日午後の生情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」を10月期から関東地区でも放送することを発表した。

9月29日から午後2時48分〜3時42分の枠での放送となる。現在フジでは午後1時50分から約2時間、ドラマの再放送などを行っている。平日午後に情報番組を放送するのは、2022年12月に終了した「ポップUP！」以来、約3年ぶりになる。

「旬感…」は2023年に関西ローカルの番組としてスタート。フリーアナウンサーの青木源太が司会を務め、関西で活躍するお笑いタレントらが多く出演。生活情報から芸能ニュースまで幅広く扱う内容で親しまれている。

赤池洋文投資戦略センター編成管理部長は「関西テレビさんの人気ニュース情報番組を10月からフジテレビでも放送させていただくことになりました」と発表。

「弊社のタイムテーブルを俯瞰（ふかん）で見た時に、改めて15時台に生放送の情報番組の必要性を感じております。その中で自社で制作することももちろん検討したんですけれども、せっかく系列である関西テレビさんの同時間帯に『とれたてっ！』という人気を博してる番組がありますので、是非その人気にあやかって番組を放送しようということで今回編成を決めました」と経緯を説明。

「いい意味で東京と一味も二味も違った魅力を届けてくださると期待しておりますので、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。