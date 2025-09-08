フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行い、ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」に言及した。

「101回目のプロポーズ」は1991年に俳優の浅野温子と俳優の武田鉄矢のダブル主演で「月9」枠に放送されたドラマ。最終回では36.7%の視聴率を記録した（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。

34年を経て、この続編が俳優の唐田えりかとお笑いコンビ「霜降り明星」のせいやによって「102回目のプロポーズ」（全12話）として放送される。「101回目のプロポーズ」の最終回で結ばれた矢吹薫と星野達郎の娘が主人公のラブストーリー。企画は鈴木おさむ氏が手掛ける。フジテレビでの地上波放送とフジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」での独占配信を予定している。

橋詰知明ディストリビューションセンター室長は「『101回目のプロポーズ』は幅広い世代に支持されてきたフジテレビの代表作品ですが、34年ぶりの続編を鈴木おさむさんの企画のもと『102回目のプロポーズ』と称し、地上波放送とFODプレミアムでの独占配信が決定いたしました」と説明した。

「『101回目のプロポーズ』で結ばれた星野達郎と矢吹薫の間に生まれた娘、星野光が主人公のラブストーリーになります」と明かし、「『101回目のプロポーズ』のファンの方にも懐かしみながら楽しんでいただける内容が盛りだくさんとなっております。今後の情報をお待ちください」と呼びかけた。