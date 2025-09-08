フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行った。藤井修コンテンツ投資戦略局長はフジテレビの第三者委員会が認定した中居正広氏（53）の「性暴力」を巡る一連の騒動を謝罪した。

藤井氏は冒頭で「まずは昨年末に発生しました一連の不祥事を受けまして、大変なご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同局は第三者委員会の調査報告書を受け、4月30日に再生・改革に向けた8つの具体策を発表した。「4月30日に公表いたしました再生改革に向けた取り組みについて着実に遂行し、人権コンプライアンス意識の向上と体制強化、ガバナンス改革を進め、その進捗を随時開示してまいりました」と報告。

さらに「おかげさまで、広告出稿も回復傾向となっておりますが、公共の電波をお借りして事業を行う放送局としての責任の重さを改めて意識した上で、より良いコンテンツを通じて社会に貢献していくことが最重要であると考えております」と述べた。

また体制改革として「編成バラエティ部門を解体再編し、編成機能はコンテンツ戦略本部、コンテンツ制作機能をスタジオ戦略本部に集約いたします」と明かした。

「視聴者ファースト、生活者ファーストを強く意識し、1人でも多くの視聴者・生活者の皆様に、日々のうるおいと新たな体験をお届けしたいと考えております」と決意を口にした。