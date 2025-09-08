北欧パビリオン「ザリガニパーティ」スウェーデンの短い夏の終わりの風物詩

6月から8月のおよそ3か月間と短い北欧の夏。その締めくくりとして、ザリガニ漁の解禁日である8月から9月にかけて開催される伝統的な行事が『ザリガニパーティ』です。家族や友人が集まり、夏の思い出を皆で分かち合う重要なイベント行事であり、ザリガニ柄のデコレーションにて会場を飾り、ザリガニハットを被って飲んで歌って楽しむ1日になります。

ザリガニと北欧のお料理がプレートにて提供



北欧パビリオンにて開催されたザリガニパーティで提供されるザリガニプレートのザリガニは北海産の食用ザリガニを使用、朝からシェフたちが調理し、この日のみの特別な一品となりました。

ザリガニパーティの主役ザリガニとシェフ

また、当日は、北欧パビリオンのレストランのメニューを監修した、スウェーデン人のスターシェフ、フリーダ・ロンゲさんも来日されており北欧パビリオンの特別な一日だけのイベント、ザリガニパーティを盛り上げてくれました。

スウェーデン人のスターシェフ、フリーダ・ロンゲさんも来日



ザリガニプレートの監修は、北欧パビリオンのレストラン監修も手掛けるフリーダ・ロンゲさんが考案、見た目から華やかなプレートにテンションが上がります。

ザリガニプレート（大人2人までシェア可能）には、ザリガニ、魚卵、チーズパイ、パンに加え、特製ディップが添えられています。

柚子胡椒や味噌バターといった和のフレーバーが北欧料理と融合し、新たな味のハーモニーを生み出しました。食べ進めるごとに変化を楽しめる特別な一皿です。」

特別に用意されたザリガニプレート

パーティ会場のデコレーションもザリガニパーティ仕様に大変身！！テーブルもかわいらしい装飾で溢れていました。

パーティの装飾もザリガニ一色に

“Kraftskiva”：北欧のザリガニパーティ

2024年9月7日開催「ノルディック・サークル（Nordic Circle）～北欧と共に、より良い明日へ～」をテーマに、北欧パビリオンは、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5か国が出展。北欧パビリオンでは、今後様々なイベントも開催予定。