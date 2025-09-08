◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が2打席連続となる第47&48号ホームランを放ちました。

5連敗中と苦しむドジャース。「1番・指名打者」で出場した大谷選手は、オリオールズ先発の菅野智之投手とメジャー初対戦を迎えました。初回の第1打席、94.4マイル(約151.9キロ)のシンカーを捉えると、センターへ高々と舞い上がった打球はそのままスタンドイン。今季12本目となる先頭打者ホームランでチームを勢いづけます。

さらに3回の第2打席、大谷選手は菅野投手の投じた94.9マイル(約152.7キロ)のストレートをまたもセンターへ。これが2打席連続の48号ソロホームランとなりました。

続くムーキー・ベッツ選手もレフトへ16号ホームランを放ち、リードを広げたドジャース。投げては先発のクレイトン・カーショー投手が6回途中2失点と試合を作ると、後を受けたリリーフ陣も無失点と好投し、ドジャースが5-2で勝利。連敗を5で止め、カーショー投手に今季10勝目(2敗)が付きました。

大谷選手はこの試合、2打席連続弾以降は四球を3つ選び、5度の打席すべてで出塁。2打数2安打(2本塁打)2打点3四球の活躍で、チームに大きく貢献しました。

一方、菅野投手は3本塁打で3失点した後の4回に、キム・ヘソン選手の打球を右足つま先に受けるアクシデントがあり降板。4回途中、被安打7、4失点の内容で、今季8敗目(10勝)を喫しています。