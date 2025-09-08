＜義兄は俺様モンスター＞夫「たった1泊だろ？」夫婦ゲンカ勃発。キャンセル上等ッ！【第7話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。ある日、義両親を誘って旅館へ泊まりに行くことにした私たち。すると義父が勝手に他のきょうだいを誘ったと言い出します。けれど私は横暴な義兄夫婦が嫌いで、徹底的に避けてきたのです。「アユミさえ我慢すれば丸く収まる」と説得しようとする夫にも幻滅し、キャンセルする決意を伝えたのですが……？
今回私たちが義両親と泊まる話になっていたのは、「予約が取れない宿」と言われている人気の旅館。私の友達がたまたま行けなくなって予約を譲ってくれたのです。夫はどうしても泊まりたかったようで、ひたすら食い下がってきました。
「そもそも誰かの我慢で成り立つ話なんておかしいでしょ！ 仮にそんな話があったとしても、その人が我慢できなかったら成り立たないのよ！」私たちはお互い感情的になり、しばらくギャーギャーと言い合いをしました。そして……。
夫がこんなにも物分かりが悪いとは思ってもいませんでした。私の友達が予約を譲ってくれたのはとても魅力的な旅館だったし、きっと夫も簡単にはあきらめきれなかったのでしょう。
だったら義兄夫婦を何とかすればいい話であって、一方的に私に我慢してほしいと頼み込んでくるのは違うと思うのです。義兄は絶対に折れないだろうし、義父は一緒に行けると信じています。義母だって夫だって、あの横暴な義兄をなんとかできる感じではありません。私だって宿泊の権利を手放すのは悔しいけれど、泣く泣くキャンセルすることを決めたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
