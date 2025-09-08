【義姉と！駐車場トラブル】義母の不安的中「もっと早く気づけていれば…」＜第14話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第14話 義母の謝罪【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
実はお母さん、エマさんに「毎週カズトシの家に停めてるけど大丈夫なの？」と頻繁に尋ねていたようです。しかしその度にエマさんは、「いつでも停めてねって言ってたよー」とヘラヘラ返事をしていたとのこと。ヒカリさんも何も言ってこないので、そのままにしていたというのが実際のところでした。ですがよく考えれば、嫁の立場で義母に「あなたの娘、迷惑です」なんて言えるわけがありませんよね。自分がもっと早く対応すべきだった、と悔やむお母さんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第14話 義母の謝罪【義姉ヒカリの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび