山内惠介が、デビュー25周年を記念して、ファン投票によるベストセレクションアルバム『ファンが選んだベストアルバム2』を10月15日にリリースする。

本作は、これまでに発表したオリジナル曲約150曲の中から、ファン投票による上位30曲を収録。2万を超える投票数の中で1位を獲得したのは、今年2月にリリースしたデビュー25周年記念曲「北の断崖」。2位は、2019年にリリースし紅白歌合戦で歌唱した「さらせ冬の嵐」。3位は2024年にリリースし、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』最優秀演歌／歌謡曲楽曲賞を受賞した「紅の蝶」。4位は2020年リリースの「残照」。5位は作曲に村松崇継を迎えた「こころ万華鏡」となった。

また、シングル表題曲だけではなくカップリング曲の「海、光る」「最後の嘘」「糸島富士」ほか数曲がランクイン。さらに、ボーナストラックとして未発表曲「息子」が収録される。本楽曲は、親から子へ向けた不器用ながら年月を経ても変わらない愛情を温かく歌った楽曲となっており、全31曲2枚組のベストセレクトアルバムとなる。

なお、山内は10月16日の札幌文化芸術劇場 hitaruを皮切りに、11月6日の東京国際フォーラム ホールAまで全国5カ所6公演の5大都市コンサートを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）