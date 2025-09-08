TOKYO MXのゲームバラエティ番組「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」にて、「クソゲー量産男の『フルボイスクソゲーRPG』に野田軍総ツッコミ！」が9月9日21時25分から放送される。

今回の傾奇者は“どんなゲームを作ってもなぜかクソゲーになっちゃう”ことが悩みのクリエイター・ぬか漬けパリピマン。そんな彼がぜひ野田軍に紹介したいという珠玉のクソゲー（？）「フルボイスクソゲーRPG」をプレイ。

「最高のRPGを作りたかったけど、あまりにも面白くないから全キャラボイスを自分で担当してみた」という独自の思考回路で生まれた迷作が登場。独特すぎるストーリー展開に大爆笑が巻き起こる。

【クソゲー量産男の「フルボイスクソゲー」】

【出演者】

野田クリスタル

しんや

青木マッチョ（かけおち）

