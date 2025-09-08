SednaEarfit for AirPods 4を装着した様子

アユートは、AZLAブランドより、高引裂シリコン素材を採用したApple AirPods 4用イヤーピース「SednaEarfit for AirPods 4」を9月13日より発売する。Ultra Slim、Slimの2種類を用意。価格は3ペア入りで各1,430円、Ultra Slim/Slim各2ペア入りは1,650円。

AirPods 4用に新開発されたスリーブタイプイヤーピース。カナル型ではない AirPods 4をフィッティング面でサポートするとしている。

KCC製の最高級HCE(Heat Cured Elastomer/熱硬化性エラストマー)を使用したプレミアムな高引裂シリコン素材を採用し、破れにくく安定した取り付けが可能。この素材は皮脂や汚れに強く、洗うこともできる。

AZLAの特徴的なシンボルでもあるフィボナッチパターンをエンボス加工で施すことで、摩擦力を向上させ脱落防止効果をより発揮するという。

シリコンの厚みを変えたSlimとUltra Slimの2タイプを用意。Slimタイプはしっかりホールドするようフィット感を向上させたい人向け、Ultra Slimタイプは AirPods 4 を少しだけ耳から滑りにくくしたい人向けのサイズとしている。両タイプ共に装着したまま充電ケースに収納可能。