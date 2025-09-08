8日（月）東京都心は猛暑日になる見込みです。午後は太平洋側でも雨や雷雨にご注意ください。

＜8日（月）の天気＞

秋雨前線が東北南部〜日本海沿岸に停滞しています。午後は日本海側の雨の範囲が狭まりますが、土砂災害警戒情報が出されている新潟下越を中心に少しの雨でも土砂災害に警戒してください。

一方、関東〜九州の太平洋側は晴れているところが多いですが、午後は大気の状態が不安定で、急な雨や雷雨があるでしょう。特に東京多摩地域では非常に激しい雨が予想されています。短時間の大雨による道路の冠水などに気をつけてください。

秋雨前線の北側にあたる北海道や東北北部はカラッと晴れていますが、夜になると北海道北部で雨の降り出すところがありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

秋雨前線の南側にあたる関東〜九州の太平洋側では猛暑日になるところがありそうです。

札幌 29℃（＋4）

仙台 30℃（-3）

新潟 30℃（-2）

東京 35℃（＋3）

名古屋 36℃（＋1）

大阪 34℃（±0）

鳥取 33℃（-3）

高知 34℃（＋1）

福岡 34℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

秋雨前線が停滞するため、日本海側ではくもりや雨の日が多くなりそうです。10日（水）は雨脚の強まるところがあるでしょう。太平洋側では9日（火）まで日差しがありますが、10日（水）〜11日（木）は広く雨になる見込みです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。

■北日本・東日本札幌は12日（金）まで晴れ間があって、日に日に過ごしやすくなりそうです。そのほかは雲が広がり、10日（水）〜11日（木）に広く雨となるでしょう。雨のあとは暑さが和らぎ、週末は比較的しのぎやすくなりそうです。