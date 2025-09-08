ジャンプ漫画家・桂正和、えなこ写真集に大満足「内容も、じつに素晴らしかった」
『ウイングマン』『電影少女』『I’s』などで知られる漫画家・桂正和氏が、自身のXを更新。人気コスプレイヤー・えなこの最新写真集『エピローグ』を本人から受け取り、内容に大満足したことを伝えた。
【画像】お尻やばっ！パンツの食い込みエグイ…えなこ写真集カット
『エピローグ』は、えなこが2016年に『ヤングジャンプ』に初登場してから、わずか2か月で表紙を飾り、以降グラビア界に革新をもたらしてきた軌跡の“最高到達点”とされる意欲作。
ロケ地やコンセプト、衣装まで全て本人がプロデュースし、舞台はオーストラリアで撮影された。自然体の姿から、長年培った表情やポージングまで、えなこの幅広い魅力が詰め込まれている。
そんな一冊をもらった桂氏は「おお！ これは！！えなこちゃん、ありがとう」とサイン入りに感謝。「これからジッッックリ！拝見させて頂きます！！！」と興奮。
さらに「内容も、じつに素晴らしかったので、みなさんも、どうぞ！是非」と呼びかけた。
なお、えなこは4日発売の『週刊ヤングジャンプ』40号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場しており、最新写真集『エピローグ』から秘蔵カットを大公開している。
