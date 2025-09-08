和歌山県産有田みかんの果汁を67％使用したアイスバー『とろける食感 ぎゅっとみかん』、「ファミマル」から今年も登場
ファミリーマートが展開するブランド「ファミマル」から、和歌山県産有田みかんの果汁を67％使用したアイスバー『とろける食感 ぎゅっとみかん』が、9月9日から全国約1万6300店舗で発売される。価格は税込205円。
【写真】みかん果汁67％アイスバー『とろける食感 ぎゅっとみかん』の中身
「産地と、コンビに、」シリーズの一環として登場する本商品は、国産フルーツを使ったアイスバーの取り組みを継続したもの。有田みかんの濃縮された甘みと爽やかな酸味を生かし、果汁層とジェラート層の2層仕立てに仕上げた。今年は残暑にも食べやすいように、果汁率はそのままに味のバランスを調整した。
有田みかんは和歌山県を代表するブランドで、同県はみかんの収穫量日本一を誇る。暑さなどの影響で、全国的に不作傾向が続く中でも、安定して高い収穫量を維持している。有田・下津地域の石積み階段園みかんシステムは2025年8月に世界農業遺産にも認定され、伝統的な栽培方法が国際的に評価されている。
今回の商品パッケージには、和歌山県のPRキャラクター「きいちゃん」をデザイン。産地と連携した企画であることが強調されている。ファミリーマートは2023年から同アイスを毎年発売しており、今回で3年目の展開となる。
開発過程では、有田市の農家を訪問し、灼熱の太陽や雨不足に悩みながらも「必ず、おいしいものを育てる」と語る生産者の姿を取材した。その情熱に応える形で誕生した『ぎゅっとみかん』和歌山の情熱を詰め込んだ「ぎゅっとみかん」 ファミマ人気シリーズ3年目登場は、減少傾向にあるみかん消費を支える存在としても期待されている。
【商品詳細】
商品名：とろける食感 ぎゅっとみかん
価格：190円（税込205円）
発売日：2025年9月9日（火）
発売地域：全国
内容：和歌山県産有田みかんの果汁を67％使用した2層仕立てのアイスバー
伝統を守る農家の努力と、みかんの魅力を広く伝えたいという思いから生まれた今回のアイス。残暑が残る今の時期にぴったりのさわやかな味わいを楽しめそうだ。
【写真】みかん果汁67％アイスバー『とろける食感 ぎゅっとみかん』の中身
「産地と、コンビに、」シリーズの一環として登場する本商品は、国産フルーツを使ったアイスバーの取り組みを継続したもの。有田みかんの濃縮された甘みと爽やかな酸味を生かし、果汁層とジェラート層の2層仕立てに仕上げた。今年は残暑にも食べやすいように、果汁率はそのままに味のバランスを調整した。
今回の商品パッケージには、和歌山県のPRキャラクター「きいちゃん」をデザイン。産地と連携した企画であることが強調されている。ファミリーマートは2023年から同アイスを毎年発売しており、今回で3年目の展開となる。
開発過程では、有田市の農家を訪問し、灼熱の太陽や雨不足に悩みながらも「必ず、おいしいものを育てる」と語る生産者の姿を取材した。その情熱に応える形で誕生した『ぎゅっとみかん』和歌山の情熱を詰め込んだ「ぎゅっとみかん」 ファミマ人気シリーズ3年目登場は、減少傾向にあるみかん消費を支える存在としても期待されている。
【商品詳細】
商品名：とろける食感 ぎゅっとみかん
価格：190円（税込205円）
発売日：2025年9月9日（火）
発売地域：全国
内容：和歌山県産有田みかんの果汁を67％使用した2層仕立てのアイスバー
伝統を守る農家の努力と、みかんの魅力を広く伝えたいという思いから生まれた今回のアイス。残暑が残る今の時期にぴったりのさわやかな味わいを楽しめそうだ。