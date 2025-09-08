Æ£°æÉ÷¡Ö²»³Ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡È¤«¤ï¤¤¤¤Äï¡ÉVaundy¤Î¼ÁÌä¤Ë¥º¥Ð¥ê²óÅú¡Ö¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£°æÉ÷¡Ê28¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT-JAM¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦15¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Vaundy¡Ê¥Ð¥¦¥ó¥Ç¥£¡¢25¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£·î5Æü¤Ë¡¢Á´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPrema¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Æ£°æ¡£ËÜºî¤Ø¤ÎVaundy¤Î´¶ÁÛ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹Ê¸¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ËÆ£°æ¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¡¢¥ä¥Ð¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡ÖEIGHT-JAM¸«¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ÉVaundyËè²óÀ¨¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤¤Äï¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¤Äï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¤¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎVaundy¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö²»³Ú¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Â¨¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¼«¿È¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢²»³Ú¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È²¿¤Ç¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Ð¥¤¥È¤È¤«¡¢¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¥ì¥¸¤Î¿Í¤È¤«¡¢ÀÜµÒ¤È¤«¤Ï¤¿¤Ö¤ó¹¥¤¤Ê¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¢¡×¤È´¶¿´¡£¡Ö¤Ç¤â²¶¤¬¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÅ¹Ä¹¤ä¤Ã¤¿¤é¸Û¤ï¤Ø¤ó¤Ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢ÆÈ¼«¤Î¶õµ¤´¶¤ò»ý¤ÄÆ£°æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¡ÈÀÜµÒ¤ÏÆÀ°Õ¤ä¡É¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¥À¥á¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£