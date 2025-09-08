歌手のNissy（西島隆弘、38）が8日、公式SNSを更新。声帯の手術を受けたことを明かした。

スタッフが更新するSNSで「平素よりNissy（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび西島が声帯の手術を受けましたことをご報告申し上げます」と報告。

「過去にも手術を行っており、今回で三度目となります。さらに、医師の判断により、年内を目処に再度手術を予定しております」と明かし、「昨年1月に発症した声帯炎が十分に回復しないままドームツアーを続けたことで、声帯への負担が重なり症状が悪化してしまいました。その後、約半年にわたり経過を観察しながら治療と活動を続けてまいりましたが、十分な改善が見られず、最終的に手術という判断に至りました」と経緯を説明。

さらに「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます」とも明かし、「本人およびスタッフ一同で熟考を重ねましたが、治療を行わなければ今後の日常生活や活動に大きな支障を及ぼすため、慎重に協議したうえで決断いたしました」とした。

続けて「ファンの皆様ならびに関係各位には多大なるご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、引き続き西島隆弘へのご理解と温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、インスタグラムでは「手術終了 大人しくしています。にしじまたかひろより」と手書きのメッセージ写真も投稿した。

Nissyは2005年結成の男女ユニット「AAA」のメンバーで、現在はソロアーティストとして活動。24年1月28日には「1月7日に発症したアレルギー素因よる体調不良からの悪化で喘息発作を伴っておりましたが未だに、嗄声、発声困難、喘息発作等の症状が続いております。そのため、改めて病院で精密検査をし医師の診察を受けた結果、全治3ヶ月の声帯炎と診断されました」と報告していた。