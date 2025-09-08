企業の健康経営を無料診断から認証取得まで支援する新サービスが登場
健康経営支援プラットフォーム「健康経営NAVIテラス」を運営するビットは9月1日、新サービス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」の提供を開始した。
「健康経営NAVIテラス」
同サービスは、健康経営の現状把握から計画立案、認証取得支援までを一貫するもの。無料診断プランと4つの有料サポートプランによる構成で、中小企業から大企業まで、導入ステージに応じた柔軟なプランを揃えている。
サービスメニューは、健康経営の現状を可視化する「健康経営ベースライン診断」(無料)、メールで随時相談できる月額固定プラン「メールサポートプラン」(有料)、初級コンサルティングプラン「スタートアッププラン」(有料)、継続的な伴走支援プラン「パートナープラン」(有料)、健康経営認定取得を終盤までサポートする「認定ナビゲーションプラン」(有料)となっている。
また、9月30日までの期間は、「健康経営NAVIテラス」が開設から半年を迎えた記念した新規会員登録キャンペーンを実施。期間中のNAVIテラス会員登録で、17の効果効能を体感できる入浴剤「HOT TAB」をプレゼントする。
