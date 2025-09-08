MEOVV、東京ガールズコレクション 2025 A/W初出演 1周年に『ME ME ME』初披露
▲ MEOVV（左から）SOOIN、GAWON、ANNA、NARIN、ELLA
ガールズグループ・MEOVV（ミヤオ）が、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に初出演した。
デビュー1周年の当日、ステージに立ったメンバーは会場で囲み取材に応じ、初出演への意気込みや今後の目標を語った。
MEOVVは、THEBLACKLABELから誕生した多国籍5人組のK-POPガールズグループで、2024年9月6日にデビュー。レーベル設立者でプロデューサーのTeddy Park（TEDDY）は、BLACKPINKや2NE1のプロデュース、BIGBANGの「FANTASTIC BABY」などで知られ、Netflixのアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のサウンドトラックのプロデューサーも務めている。グループは「猫」をモチーフにしたコンセプトと、韓国・米国・日本出身メンバーの編成が特徴だ。
初のTGC出演について、唯一の日本人メンバーであるANNA（アンナ）は「実は今日、私たちにとってデビュー1周年という特別な日なんですけど、このような日にTGCに出演することができて、すごくうれしいです」と語り、TGCの印象については「ファッションと音楽が融合している大きなイベントだなと思っていて、私たちの憧れていたステージです」と述べた。
この日のステージの見どころについて、ANNAは「今日まで一生懸命準備をしてきました。私たちのJapan 1st Digital Single『ME ME ME』を初披露するので、ぜひ楽しみにしてください」とアピールした。
日本の好きなところを問われると、メンバーはそれぞれの魅力を挙げた。GAWON（ガウォン）は「日本ならではの雰囲気が好きです。夜景もとってもきれいなんです」と話し、ANNAは「日本の温かい雰囲気がすごく好きで、日本に戻るたびにいつも癒やされて帰っています」と語った。ELLA（エラ）は「日本のうなぎがおいしいので大好きです」と笑顔を見せ、NARIN（ナリン）とSOOIN（スイン）は「コンビニの卵サンドが大好きです」と話した。
今後の目標についてメンバーは「今日のTGCのステージをきっかけに多くの人にMEOVVを知ってもらえたらうれしいですし、私たちの音楽を皆さんに楽しんでいただきたいです」と述べ、最後にANNAが「デビュー1周年という記念の日にTGCのステージに立つことができて本当に幸せです。一生懸命頑張ります！」と意気込みを語った。
この日のステージでは、初披露の「ME ME ME」を含む全4曲を披露。イベントのグランドフィナーレでは、デビュー曲「MEOW」と「HANDS UP」を披露し、約60人のモデルとともに華やかに締めくくった。
▲ デビュー1周年記念日に初のTGC出演を果たした、MEOVV
▲ （左から）NARIN、ELLAのパフォーマンス
▲ TGC初出演ながらトリを飾った、MEOVV
▲ MEOVV（左から）GAWON、ANNA、ELLA、NARIN、SOOIN ※提供写真
