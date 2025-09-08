自由が丘ベーカリー/パティスリー、グルテンフリーの米粉パンの通販を開始
FST JAPANは9月1日、「自由が丘ベーカリー/自由が丘パティスリー」 の公式オンラインストアにて、グルテンフリー専門の米粉パンを提供する通販サービスを開始した。
「定番米粉パンセット」
同サービスでは、素材選び・レシピ開発・製造工程までを一貫して社内で行い、"完全グルテンフリー"の味わいを追求した米粉100%のパンを提供する。
基本の生地には小麦のほか、一部商品を除いて乳・卵も不使用。さらに、グルテン混入のリスクを徹底的に排除するため店内での手作りにこだわっている。
また、ミネラルを豊富に含む種子島産粗糖を取り入れ、フィリングからスパイス調合まで既製品を使わず自家製となっている。
商品は、「定番米粉パンセット」(角食パン1斤・小さめバゲット1本・まるぱん5個・塩ぱん3個)や「やさしいおこめのパンセット」(角食パン1斤・小さめバゲット1本・まるぱん8個)、「まるぱん&塩ぱんセット」(まるぱん8個・塩ぱん8個)。
「おまかせ米粉パンセット」
「やさしいおこめのパンセット」
「まるぱん&塩ぱんセット」
店舗おすすめの米粉パン10〜12個が入った「おまかせ米粉パンセット」も用意している。
そのほか、季節限定商品や新セットの販売も順次予定している。
