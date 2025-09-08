【「Dr.STONE」オリジナルグッズ】 9月8日 販売開始

viviONとゲオホールディングスは、アニメ「Dr.STONE」のオリジナルグッズを9月8日から9月30日の期間限定で販売する。

今回販売されるのは、主人公・千空を始めとした人気のキャラクターたちをデフォルメした商品。キーホルダーやアクリルスタンドなどがラインナップされる。

全国のゲオ 50 店舗及び、 viviON が運営する二次元コンテンツの総合オンラインストア「viviON BLUE」で購入ができるほか、購入特典として限定ポストカードがプレゼントされるキャンペーンも実施される。

【販売グッズ ラインナップ】

ダイカットアクリルキーホルダー ぷちきゅんシリーズ 全 5 種(石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司) 各 935 円

ミニガーランドキーホルダー ぷちきゅんシリーズ 全 5 種(石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司) 各 935 円

エチケットセット ぷちきゅんシリーズ 1,980 円

トレーディング直立アクリルスタンド ぷちきゅんシリーズ pcs990円/コンプリートセット 4,950 円

トレーディング缶バッジ ぷちきゅんシリーズ pcs 605 円/コンプリートセット 6,050 円

ステッカー5 枚セット ぷちきゅんシリーズ 1,430 円

トートバッグ ぷちきゅんシリーズ 2,420 円

アクリルスマホスタンド ぷちきゅんシリーズ 全 5 種(石神千空、あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司) 各 1,650 円

クリップ式バッグハンガー ぷちきゅんシリーズ 全 5 種(石神千空、 あさぎりゲン、七海龍水、西園寺羽京、獅子王司) 各 1,320 円

ガラスイヤリング 1,980 円

栽培キット入りギフト缶 Dr.ゼノ＆スタンリー・スナイダー 1,980円

【購入特典】

関連商品を 2,200円購入毎に、特典としてて限定ポストカード（全6種）がランダムでプレゼントされる