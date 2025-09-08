北海道ホテル&リゾートの3ホテルで2025年秋限定のハロウィンイベントを開催
北海道ホテル&リゾートはこのほど、「ホテルナトゥールヴァルト富良野」、「芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館」、「新冠温泉ホテルヒルズ」にて、2025年秋限定の親子向け仮装&ハロウィンイベントを開催することを発表した。
北海道ホテル&リゾート3ホテルでハロウィンイベント
各ホテルでは、"家族で過ごす秋の思い出づくり"をテーマに、親子参加型の仮装イベントを開催するほか、秋限定で"果実酒"をテーマにしたアルコールフリードリンクを提供。秋ならではの特別な体験も用意している。
「ホテルナトゥールヴァルト富良野」では、館内ロビーやキッズスペースにハロウィン装飾を施す。アルコール飲み放題の夕食バイキングや石窯パン朝食が楽しめる。隠れ絶景スポット「ぶどう畑」も必見とのこと。
「ホテルナトゥールヴァルト富良野」
「芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館」では、館内がハロウィン仕様となり、親子で仮装して楽しめる非日常空間を用意。果実酒のイベントや「おふろcafe」、星空ウォッチングイベントも楽しめる。
「芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館」
「新冠温泉ホテルヒルズ」は、キッズ仮装を楽しむハロウィンイベントや、日高ワインやシードル、新冠ならではの地酒の提供、湯浴み体験、乗馬やえさやり体験が楽しめる。
「新冠温泉ホテルヒルズ」
