Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎÃæÂ¼ÂÀÃÏ¤¬¼ê½Ñ¡Ä¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²óÉü¤Ø
¡¡Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï9·î8Æü¡¢ÃæÂ¼ÂÀÃÏ¤Î¼ê½Ñ¼Â»Ü¤ò¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢190¥»¥ó¥Á87¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É·ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£Âç³ØºßÀÒ»þ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡¢ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯8·î¤ËË¡À¯Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÂàÉô¤·¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ø¤Î³¤³°Ä©Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤Ë»°²Ï¤Ø°ÜÀÒ¡£2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ´60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ11.2ÆÀÅÀ2.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢Åçº¬¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¸õÊäÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îý½¬Ãæ¤ÎÉé½ý¤Çº¸¾®»Ø¿¶Úç§Ãæ±ûº÷ÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤È¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ò·ç¾ì¡£º£²ó¤ÏÆ±Éé½ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¡Öº£¸å¤Ï°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¡¢¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥«¥É¥¥¤â¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£ÃæÂ¼¤È¥Þ¥«¥É¥¥¤Ë²Ã¤¨¡¢²ðÀî¥¢¥ó¥½¥ËーæÆ¡¢ÇòßÀÎ½Í´¡¢Ç¼¸«Íª¿Î¤Î3Áª¼ê¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤á4Æü¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åçº¬¤Ï±ÛÃ«»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë10·î4Æü¡¢5Æü¤ÎÂè1Àá¤Ç±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£