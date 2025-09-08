CAFE OHZANのアイシングラスクに秋をイメージした5種が期間限定で登場
珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)は9月1日、期間限定の新商品「スティックラスク オートンヌ」を発売した。
「スティックラスク オートンヌ」
同商品は、アイシングクリームを使用したラスクのシリーズの秋仕様。
秋の味覚をイメージした。「蜜いも&ラム」、「キャラメル&カルヴァドス」、「カスタード&メープル」、「モンブラン&ラム」、「シャインマスカット&チーズ」の5種類を用意している。
トッピングには、ドライりんごや栗の甘露煮、サツマイモチップスを使用。香り付けにはラム酒やカルヴァドス酒を合わせている。
価格は、3本入が897円、5本入が1,404円、10本入が2,592円、15本入が3,726円、20本入が4,860円。
パッケージ
「スティックラスク オートンヌ」
同商品は、アイシングクリームを使用したラスクのシリーズの秋仕様。
秋の味覚をイメージした。「蜜いも&ラム」、「キャラメル&カルヴァドス」、「カスタード&メープル」、「モンブラン&ラム」、「シャインマスカット&チーズ」の5種類を用意している。
トッピングには、ドライりんごや栗の甘露煮、サツマイモチップスを使用。香り付けにはラム酒やカルヴァドス酒を合わせている。
価格は、3本入が897円、5本入が1,404円、10本入が2,592円、15本入が3,726円、20本入が4,860円。
パッケージ