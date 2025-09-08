ラウンド16で37得点を奪ったヤニスをギリシャ代表の同僚が語る「支配的だった」

日本時間9月8日。ギリシャ代表チームが、「FIBAユーロバスケット2025」のラウンド16でイスラエル代表と対戦し、84－79で勝利して準々決勝進出を決めた。

最大14点リードから点差を詰められたものの、イスラエルに一度もリードを許さない展開へ持ち込んだギリシャは、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が今大会最多の37得点に10リバウンド1アシスト1ブロックの大暴れ。

ミッドレンジジャンパーを皮切りに、ポストプレーでスムースな動きから鮮やかにフィニッシュすると、ファストブレイクから強烈なダンクをたたきつける。その後もチームメートとの合わせからクイックダンク、ボールプッシュからビハインド・ザ・バックで相手をかわしてボースハンドダンクを炸裂させるなど相手リングを強襲し続けた。

30歳のフォワードは、29分4秒のプレータイムでフィールドゴール成功率78.3パーセント（18／23）と高確率にショットを決め続けて大会ベスト8入りの立役者となった。

NBAで計3シーズンをプレーした経験を持ち、現在オリンピアコスBC（ギリシャ）に所属するタイラー・ドアシーは、代表チームでモンスタースタッツを残す“ギリシャの怪物”をこう語る。

「まさに支配的だった。今夜は相手が彼のことを止められなかったね。僕らは彼にボールを集め続けた。彼は彼の仕事をしたまでさ。世界最高の選手の1人がチームにいてくれてうれしいね。勝利をつかめて良かった。これから休養して、リトアニア戦に向けて準備していく」

準々決勝で激突するリトアニアには、ヨナス・バランチュナス（デンバー・ナゲッツ）を筆頭にビッグマンたちがいるものの、アデトクンボが厄介な存在であることは間違いない。ドアシーは「FIBAとNBAの両方で、彼はアンストッパブルなのさ」と大黒柱を称えていた。

