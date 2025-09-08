¤´¤Ï¤ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡ª¥È¥Þ¥È&¤Ò¤Æù¤Î¤ª¤«¤º¡ÖËãÇÌ¥È¥Þ¥È¡×¡Ö¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹ßÖ¤á¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¡ª¼çÌòµéÌîºÚ¡¦¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤«¤º
ºÇ¶á¡¢¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ð§¤â¤Î¤äÇò¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¤«¤º¤Ç¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¥È¥Þ¥È¤È¤Ò¤Æù¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥Þ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ËãÇÌ¥È¥Þ¥È
ßÖ¤á¤Æ¤È¤í¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥È¥Þ¥È ¡ÄÂç3¸Ä(550¡Á600g)
¡¦¤È¤ê¤Ò¤Æù ¡Ä200g
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê ¡Ä¾¯¡¹
¡¦¼Ñ½Á¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤ß¤½¡¢ÊÒ·ªÊ´ ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¿å ¡Ä3/4¥«¥Ã¥×
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥È¥Þ¥È¤Ï8ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤ò2¡Á3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¼Ñ½Á¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£
3. ¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æ¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò»¶¤é¤¹¡£
(1¿ÍÊ¬196kcal¡¿±öÊ¬1.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿½Å¿®½é¹¾)
¢£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹ßÖ¤á
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È ¡Ä8¸Ä
¡¦¹ç¤¤¤Ó¤Æù ¡Ä200g
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/2¸Ä
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡¦¼ò¡¡
¡¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡
¡¦ÃæÇ»¥½¡¼¥¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¶Ì¤Í¤®¤ÏÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤ÆÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÈé¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¤Þ¤Ç2¡Á3Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
3. ¼òÂç¤µ¤¸1¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Âç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢ÃæÇ»¥½¡¼¥¹Âç¤µ¤¸1¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬328kcal¡¿±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ÉðÂ¢Íµ»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡ÖËãÇÌ¥È¥Þ¥È¡×¤Î¥È¥Þ¥È¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¦¤Î¤¬²Æ¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¡£¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¦ÈÄ¾ß¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢»Ä½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿½Å¿®½é¹¾¡¢ÉðÂ¢Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿¹À¥µ®»Ò¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/ÃæÅÄÌª´»