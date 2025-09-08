【9月8日〜9月14日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年9/8〜2025年9/14の運勢は…？
■◆2025年9/8〜2025年9/14のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週はいつもやっていることに対してやりがいを持てるかもしれません。エネルギーがあふれてじっとしていられないときなので、この時期に大掃除をしてもよさそう。いつもは手入れをしない場所を清潔にすることで運気も上がります。
金運が上昇する兆しがあります。アルバイトや副業、投資などで臨時収入を得ることもありそうです。こんなときは、積極的に行動するのが◎。そのため多忙にはなりますが、動いた分だけ収入はアップします。今週は普段より心身ともにタフなれるので、多少の無理もきくでしょう。ずっと温めてきた計画があるのなら、実行に移してください。活発に動けば動くほど金運が刺激され、金銭が巡ってくるようになるはずです。
＜仕事運＞
行動を起こすのにベストなタイミングです！新たなプロジェクトや転職、副業など、挑戦してみたい計画があるのなら、今週中に着手するとよいでしょう。今週であれば周囲の賛同を得られやすく、スムーズに計画を始められるはずです。多忙にはなりますが、エネルギーに満ち溢れているので、疲れ知らずで作業にも取り組めそう。困難にぶつかっても、強い運気が後押ししてくれるので、あっさりと乗り越えていけるでしょう。
ラッキー食材▶にら
■◆2025年9/8〜2025年9/14のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族のために気配りをしたいという気持ちが高まるとき。一肌脱いで豪華なレシピに挑戦したり、いつもは手入れしない場所をきれいにすると喜んでもらえる可能性が高いでしょう。家族を思って動くと気持ちも充実します。
＜金運＞
棚ぼた式の幸運が巡ってくる予感があります。たまたま購入したクジが当たったり、誰かからお小遣いやプレゼントをもらったりするかもしれません。あるいは外出先で、偶然バーゲンセールに出くわすといったことも起こりそうです。また、金銭的に余裕があるので、困っている人を助けたくなるでしょう。ただ、独断で決めると後悔する可能性が高そうです。身近な誰かに相談してから、援助するかの決断をするとよいでしょう。
＜仕事運＞
人に頼まれると嫌といえない運気にあります。みんなが嫌がる仕事を引き受けたり、困っている同僚のためにひと肌脱いだりすることがありそう。そのために、とても忙しい1週間になるでしょう。ただ、やることがたくさんあって混乱しないようには注意が必要です。複数の作業を同時進行でしていると、大事な伝達を伝え忘れてしまうかも。そういうミスが起こらないよう、今週はマメなコミュニケーションを心がけてください。
ラッキー食材▶いか
■◆2025年9/8〜2025年9/14のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたが家族や友達の中心になれるかもしれません。あなたに話題が集中するので、話していてとてもよい気分になれそう。友達があなたのために最新の家事情報を持ち寄ってくれる可能性も。積極的に誰かと交流してみて。
＜金運＞
自分らしさを大切にする今週は、周囲のことが気にならなくなるでしょう。義理の付き合いをしたり、無理して背伸びをしたりということが無くなるはず。その結果、予算の範囲内で楽しく気楽に過ごせそうです。また、ものへの執着がなくなり、衝動買いをすることもありません。頻繁に外出もしないため、自宅でのんびり過ごすことが多くなるでしょう。新しい体験やものを手に入れた満足を感じることもありませんが、そのおかげでお金が余るかもしれません。
＜仕事運＞
常識やこうあるべきにこだわらず、柔軟に対応できるとき。そのおかげで、予期せぬ状況に陥っても、うまく切り抜けられそうです。それに、集中力が高く、ダラダラせずに一気にノルマをこなすこともあるかもしれません。そのおかげで、日々充実していると感じるはず。それに、オンオフの切り替えがうまく、仕事が終わったらのんびりしたり、趣味を楽しめたりするでしょう。おかげで、ストレスなくやっていけます。
ラッキー食材▶昆布
■◆2025年9/8〜2025年9/14のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族からの手助けを得られる可能性が高まるでしょう。家事が大変だと思ったりしたら、素直に相談してみて。分担を見直してくれたり、可能な範囲で手伝ってくれるようになることが考えられます。一気に効率が上がるかも。
＜金運＞
年上の人から金銭についての役立つ助言をもらえそうな週です。家計管理のコツや賢い節約法、貯金やお金の増やし方などを教えてもらえる可能性があるでしょう。ですから今週は、意識して目上の人と関わるのが吉。お金の悩みや相談も積極的にしてみてください。また、人に話すことで、必要以上に感じている焦りや不安が消えもするはずです。精神的に穏やかになれれば、正しい判断ができるようにもなるでしょう。
＜仕事運＞
保守的な傾向が強まる仕事運にあります。今週は、リスクのあることはストレスでしかないでしょう。ですので、チャンスだと思って確実ではないなら手を出さず、安全なことだけをするのがベター。そのほうが安心して業務に打ち込めるはずです。能力を最大限に発揮できもするでしょう。それから、仕事の悩みは年長者に相談するのがおすすめ。役立つアドバイスを与えてくれたり、問題を解決してくれたりしそうです。
ラッキー食材▶チンゲン菜
■◆2025年9/8〜2025年9/14のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はやるべきことを一気に片付けたくなりがち。そのため、家事などを短時間でこなすことができるものの、その後にスイッチが切れたように気力がなくなる可能性も。しかし、休むことで回復するので、あまり心配する必要はありません。
＜金運＞
無理のない範囲で、お金を使うべきときです。やりたいことがあるならば、この時期に思い切って実行しましょう。また、欲しいものを手に入れることで情熱や意欲が高まり、それが金運を上昇させることに繋がります。もし、お金の使い道が浮かばないのなら、教養を深めるために使うことがおすすめ。仕事に関係する知識やスキルを身につけたり、興味のあることを学んだりしてください。収入を得るヒントが発見できるかもしれません。
＜仕事運＞
キャリアアップのために積極的にアクションを起こすのによいタイミング。もし「いつかやらねば…」と思っていることがあるなら、今週手掛けるといいでしょう。勉強やトレーニング、機材の新調など、もはや先延ばしにしないこと。後回しにしている仕事や人との会合なども、一気にやってしまうのが◎。その一方で、休みも大切です。夜間や休日は仕事を忘れて休みましょう。オンオフの切り替えをきちんとすれば、仕事運がますますアップするはずです。
ラッキー食材▶りんご
■◆2025年9/8〜2025年9/14のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は長年交流がなかった昔の友達や知り合いから連絡が入るかもしれません。食事に出かけてじっくり語ることで、交流が復活しそう。思い出話に花が咲いて、忙しい日々を忘れるような楽しい時間を過ごせる可能性もあります。
＜金運＞
今週は臨時収入を期待できそうです。個性を活かして副業で儲けることがあれば、忘れていた支払いが急に入金されるかもしれません。そしてこの時期は、見返りを求めない奉仕の精神が、さらに金運を引き寄せます。たとえば、困っている人をとっさに助けたら、思いがけずに謝礼を渡されたりするでしょう。人との繋がりをいつもより大事にし、思いやりと愛情を持って接してください。そうすることで、想像以上の富を手に入れられるかもしれません。
＜仕事運＞
人間的な魅力がアップするとき。仕事の実力ではなく、人間性が評価されて仕事のチャンスがめぐってくる可能性があります。こういうときには、人との絆を大切にするのが◎。常にやさしく思いやりのある態度を心がけ、みんなに親切に接しているとその評判が周囲に広まります。後輩や部下から慕われていれば、上司の目に留まりもするでしょう。そこから、出世や昇進のチャンスがめぐってくることも。ですので、周囲との関係は大切にしてください。
ラッキー食材▶もずく
■◆2025年9/8〜2025年9/14のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週はファッションにお金をかけたくなるかもしれません。新しく高価な物が欲しくなって誘惑に負けてしまう可能性も。欲しい物があるときは家計と相談して。家計が厳しいときは他の物で代用するなどして節約するとお金に愛されます。
＜金運＞
ファッションにかなりお金がかかるときです。将来に関わる重要なシーンや実力者との面会など、装いに気を使わなければならないことがあるかもしれません。そういった場面のためには、ケチケチせずにお金を使いましょう。初対面の印象がよければ、チャンスを与えられる可能性が高まります。洋服はもちろん、靴や小物まで細かく気を配るのが◎。また、幅広い人脈を作るためにも、清潔感と流行をうまく取り入れるようにしましょう。
＜仕事運＞
職場の人間関係がよくなるとき。信頼度が高まって、深い絆が芽生えることもあるでしょう。そのおかげで、仕事ややりやすくなりそうです。楽しくおしゃべりをしながら作業したり、対人ストレスなく働けたりすることに。それに、今週は人を頼り甘えることができるでしょう。仕事で何らかのトラブルを抱えていれば素直に相談できるはず。そのおかげで、停滞することなく、作業を進めていけるに違いありません。
ラッキー食材▶しらたき
■◆2025年9/8〜2025年9/14のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は物欲がわいてくる時期。いろいろな物が欲しくなって、欲しい物だらけになってしまうかもしれません。すべて買ってしまうのではなく、家計や家族と相談しながらお金の使い道を決めて。じっくり考えて買えば後悔しません。
＜金運＞
ストレスが溜まりやすいときです。いつも以上の能力を発揮して活躍できるため、仕事で頑張り過ぎてしまう傾向があります。無理を続けると心の健康に影響を及ぼしてしまいかねません。そうならないためにも、今週はストレス発散のためにお金を使うのが◎。遊びに出掛けたり、心おきなく趣味にお金を使ったりしてください。好きなことをすれば心がスッと和らいで、いきいきと過ごせます。それによって、金運もさらに上昇するでしょう。
＜仕事運＞
能力に磨きがかかるとき。以前は難しいと感じた作業も、この時期はスムーズにこなせそうです。サクサクと予定をこなす姿が評価されて、より多くに仕事を依頼されることもあるでしょう。こんな週は健康管理が重要。体調を整えて、ストレスなどもためないように気をつけてください。特に精神面のケアは大切です。自分自身にプレッシャーをかけすぎないよう、上手に息抜きをする方法を考えましょう。
ラッキー食材▶ブロッコリー
■◆2025年9/8〜2025年9/14のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は理想が高くなるでしょう。家事などに関しても完璧にこなしたいという気持ちが生まれそう。家具を立派にコーディネートしたくなる可能性も。素敵な家にしたい気持ちは分かりますが、家計や時間と相談することも忘れずに。
＜金運＞
理想が高くなるときです。豊かな生活を夢見て、一生懸命に努力するでしょう。お金に関する情報を集めたり、必死でアイデアを考えたりするかもしれません。そのおかげで、収入アップのチャンスが巡ってきそうです。また、今週は思い切った賭けに出るのが吉。ちまちまと様子を見るのではなく、一発勝負に挑むとよいでしょう。そのほうが結果的に満足感を得られます。失敗した場合もスッキリと諦めて、すぐに気持ちを切り替えられるでしょう。
＜仕事運＞
責任感が強まるときです。仕事熱心になり、与えられた作業を完璧にこなそうとするでしょう。そのために自己主張が激しくなったり、周囲に対して厳しくしてしまったりするかもしれません。特に、いい加減なタイプの人とは衝突してしまいそう。そのせいで、職場の人間関係に波風が立つことがありそうです。それを避けるためには、人は人、自分は自分と分けて考えるのが大事。周りと適度な距離感を保つことが、今週をうまく乗り切る秘訣です。
ラッキー食材▶はんぺん
■◆2025年9/8〜2025年9/14のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族との時間を大切にするとよいでしょう。あなたの中で家族に対する愛情が高まるので、自然と優しく接することができます。また、相手の気持ちを察することもできる時期なので、普段は言えないような本音を語り合える可能性も。
＜金運＞
今週は、お金に関するあてが外れる兆しがあります。決まっていた仕事がキャンセルされてしまうなど、予定していた収入が得られないことがあるでしょう。こんなときは、徹底して節約生活をするのが◎。そうしておけば、予期せぬ展開になっても乗り切れるはずです。それから今週、変化は取り入れないほうがよいでしょう。引っ越しや転職などはせず、現状維持のままでいて。それが金運を安定させる秘訣となります。
＜仕事運＞
細やかな配慮ができる今週は、後輩や部下に慕われる気配があります。仕事の相談をされたり、何かと頼りにされたりするでしょう。自分の仕事に集中できないかもしれませんが、今は親身になってお世話をするのが◎。少し面倒くさいと感じても、人の面倒を見ることで広い視野が養われ、あらゆる可能性を考えるようにもなるはず。その結果、新しい気付きを得られるでしょう。それが、今後の仕事に役立つに違いありません。
ラッキー食材▶ピーマン
■◆2025年9/8〜2025年9/14のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週は興味があることに投資すると満足できる結果になりそうです。趣味を楽しめるような物を買ってもよいですし、家事を楽にするための日用品を探すのもよいでしょう。多少の出費が生活を豊かにしてくれて、結果的に得をします。
＜金運＞
今週のお金のチャンスは、人から巡ってくるでしょう。誰かが金銭的な援助を申し出てくれたり、他愛もない世間話から儲けのヒントを得られたりするかもしれません。ですから、今週はあまりひとりの時間を作らず、常に誰かと接しているようにしましょう。金銭問題を抱えているのなら自分だけで悩まず、信頼できる人に相談するのが◎。そのための交際費はケチケチせず、優先して予算に組んでおくとよいでしょう。
＜仕事運＞
積極的な人付き合いが、今週の仕事運を上昇させる鍵を握っています。職場の人間関係が改善すれば、仕事がスムーズにはかどるようになるでしょう。また、人を介して仕事に役立つ情報が入る可能性もあります。今週はコミュニケーションをマメに取るように心掛けるのが◎。他愛もない世間話の中に、キャリアを左右する重要なヒントが隠されている場合もあるので、会話には極力参加するようにするといいでしょう。
ラッキー食材▶さやいんげん
■◆2025年9/8〜2025年9/14のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの人気運が高まるとき。特に最近知り合ったばかりの人がいたら、急速に親しくなれるかもしれません。家族には話せないような本音を打ち明けることができるようになる可能性も。人との交流を通して毎日が充実しそうです。
＜金運＞
今週は妥協して買い物をするのは禁物です。安いからという理由ではなく、本当に欲しいものを購入するようにしましょう。圧倒的に満足度が高くなるはずです。また、今はギャンブルには縁がありませんので、一攫千金を狙うようなことはせず、よく考えて堅実な方法を選ぶようにしてください。タナボタ的な幸運ではなく、日々の努力が金運を上昇させるときです。現実的な思考でお金と向き合うようにしましょう。
＜仕事運＞
今週は、仕事の成果による収入アップの予感があります。職場で評価されたり、サイドビジネスで成功したりして、金銭がめぐってくるでしょう。努力が無駄にならず。働けば働くほど結果が得られる週です。こんな運気のときに妥協は禁物です。「これくらいでいいかな…」ではなく、高い理想を目指すようにしてください。また、事業開始や転職などにもよいとき。本気で挑めば、かねてからの夢を実現できることもあるでしょう。
ラッキー食材▶コンビーフ缶
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館