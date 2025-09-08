横田早紀江さん「大切な命の問題なのに」石破総理が突然の辞任表明【新潟】
石破総理は7日、緊急記者会見を開き「党内に決定的な分断を生みかねない」として自民党総裁を辞任すると正式に表明しました。
■石破茂総理大臣
「まだやり遂げなければならないことがあるという思いもある中、身を退くという苦渋の決断をいたしました。党内に決定的な分断を生みかねないと考えたからであり。」
決断の理由としては、アメリカとの関税協議に「1つの区切りがついた」と説明しました。
7日夜、JR新潟駅前では号外が配られました。
■80代男性
「残念。堅実にやってくれているから。」
■40代女性
「もう少し仕事をしてくださるかなと思っていたが、期待はずれ。」
北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんは、「こんなに大切な命の問題なのに、これは何なんだろうと。淋しくむなしい感じがある」とコメントしました。
