石破総理は7日、緊急記者会見を開き「党内に決定的な分断を生みかねない」として自民党総裁を辞任すると正式に表明しました。



■石破茂総理大臣

「まだやり遂げなければならないことがあるという思いもある中、身を退くという苦渋の決断をいたしました。党内に決定的な分断を生みかねないと考えたからであり。」



決断の理由としては、アメリカとの関税協議に「1つの区切りがついた」と説明しました。

7日夜、JR新潟駅前では号外が配られました。



■80代男性

「残念。堅実にやってくれているから。」



■40代女性

「もう少し仕事をしてくださるかなと思っていたが、期待はずれ。」



北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さんは、「こんなに大切な命の問題なのに、これは何なんだろうと。淋しくむなしい感じがある」とコメントしました。