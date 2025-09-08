ディズニープラスの公式SNSにて、宮舘涼太と阿部亮平の『旅するSnowMan / 完全版』場面写真が公開された。

【画像】宮舘涼太＆阿部亮平の笑顔ショット／向井康二＆岩本照、佐久間大介＆深澤辰哉の『旅スノ』場面写真＆オフショット

9月14日17時より配信となる第4話は、宮舘と阿部が主人公の鳥取・岡山篇。鳥取砂丘で宮舘がラクダに揺られ登場し、岡山との県境にあるアミューズメントパークでは絶叫＆爆笑。さらに今に至るまでの宮舘と阿部の関係性を紐解きながらお互いの変化を語り合う。

■サングラス姿で笑顔を見せる宮舘涼太＆阿部亮平

「何やら話し込む2人の写真を公開」というコメントとともに公開されたのは、鳥取砂丘を背景にした宮舘と阿部の笑顔ショット。

宮舘はサイドにパール装飾があしらわれたサングラスをかけ、白Tシャツ＆ペイズリー柄のシャツを着用。腕を組んで阿部に笑顔を向けている。

一方の阿部はオレンジ系のカラーレンズサングラスをかけ、白Tシャツ＆タイダイ柄の開襟シャツを着用。首からさげた「タビィ」に手を添え、白い歯を見せ遠くを見つめている。

ファンからは「全然違う2人のイケメンいてぶっ刺さり案件」「おっとり穏やか優男ペアさん楽しみ」「あべだて胸熱」「舘様リラックスして幸せそうな顔してる」「このふたり最高」「最高すぎる」「阿部ちゃんいいお顔してる」「エモい」といった声が寄せられている。

■向井康二＆岩本照は福岡、佐久間大介＆深澤辰哉は高知へ

なお、第2話は岩本照と向井康二が福岡へ。第3話では深澤辰哉と佐久間大介が高知をめぐる旅をした。同アカウントではそれぞれ仲の良さが伝わる場面写真やオフショットが公開されている。

Snow Man

