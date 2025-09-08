静岡で1,000ブースが出店するハンドメイドマルシェ--手づくり体験教室も
静岡ハンドメイドマルシェ実行委員会は10月18日・19日、全国のハンドメイド作家による手づくり作品の展示・販売イベント「静岡ハンドメイドマルシェ2025」を、ツインメッセ静岡北館大展示場で開催する。時間は11:00〜17:00。
過去開催時の様子
同イベントは、昨年は2日間で約1万人が来場した人気イベント。2回目となる今回は、約1,000ブースが出店する。アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸、焼き菓子や調味料といった食品まで、ジャンル問わず2万点以上のハンドメイド作品が集まる。
麻紐工房Minon
マルメラータ
作品を制作した作家本人が出店するため、来場者は制作への想いやこだわりを直接聞きながら交流を楽しめる。
作家と交流しながら買い物を楽しめる
アクセサリーやファンシー雑貨、アートといった18種類の体験教室も開催。作家が講師となって丁寧に指導するため、初心者でも安心して参加でき、世界に一つだけの作品づくりを体験できる。
体験教室も開催
入場料は当日券600円、前売券500円。小学生以下は無料。
過去開催時の様子
作家と交流しながら買い物を楽しめる
体験教室も開催
