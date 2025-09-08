お風呂の設定＆シャワーヘッドを今すぐ見直して！　一人暮らしでガス代を節約する方法

今回のお悩み「一人暮らしでガス代を抑える方法を知りたい」

さまざまなものの値上げが続いているので、小さくてもできるところから節約しようと意識しています。ガス代も無理のない範囲で抑えたいのですが、一人暮らしでも効果がある節約術ってありますか？（30代前半／マーケティング）

一人暮らしのガス代の月の平均額は、総務省の家計調査2024年単身世帯によると月3,056円です（※）。しかし、ガス代は都市ガスかプロパンガスかによっても料金は異なり、一般的には都市ガスに比べて、プロパンガスの方が、ガス料金が高くなる傾向にあります。また、ガス代には季節変動があり、冬は水温が低くなるためガス代は高くなり、反対に夏は水温が高いため、ガス代が安くなる傾向にあります。

■ガス代が高くなってしまう “あるある行動”

主にガスを使用する場所は、キッチンとお風呂です。特にお風呂での使い方がカギになってきます。ガス代が高くなる行動として挙げられるのが、お風呂の「自動運転」です。これは、設定された温度と湯量で湯張りを自動的にする機能と、一定の温度を保つために、湯温が下がったときに追い焚きをして設定温度を保つ機能のことです。

お風呂が沸いたら、自動運転は切ってすぐに入浴するようにしましょう。また、自動保温機能がオフにできるなら、オフに設定しておくとよいでしょう。

一人暮らしの場合、浴槽にお湯を溜めずにシャワーのみで済ませる方も多いのではないでしょうか。シャワーを1分使うと10リットルほどのお湯を使い、15分使えば約150リットルと、浴槽1杯分に近い湯量を使うことになります。頭や体を洗っているときも、出しっぱなしは、ガスと水道代がかさむ原因になります。また、朝はシャワーで目を覚ましたいという朝シャン派も要注意です。

キッチンでは、パスタなどをゆでる際に、お湯を沸かすときに鍋のふたをせず、お湯が沸いてもそのまま沸かしっぱなしにしていると、ガス代が増える原因になります。

また、冬になると水温が下がるため、食器を洗うときにお湯を使って洗うこともあるでしょう。その際に給湯温度を高くすることもガス代が上がる原因になりますので、給湯温度をできるだけ低くするとよいでしょう。

■無理なくガス代を抑える節約術

ガス代を無理なく抑えるためには、給湯パネルの設定を見直すことです。給湯パネルの設定から見直してみましょう。給湯温度を、42℃から40℃に設定を変更すると、年間約2,150円の節約になります。

他にも、湯張りをするときの、湯量の設定を変えてみましょう。一般的に、湯量設定の目盛りを１つ減らすと約20リットルの湯量を減らすことができます。200リットルから180リットルに湯量を減らすだけでも、年間、4,305円の水とガスの節約ができます。

また、キッチンで食器などを洗うときにお湯を使う場合は、給湯温度の設定も下げるようにしましょう。40℃から37℃に設定を変えるだけで、年間（冷房期間を除く248日）1,463円の節約になります。

また、シャワーの利用が多いなら、シャワーの使い方にも気を付けましょう。1分あたり、10リットルの温水を使うシャワーは、1分短くすると、年間約2,150円の水とガスの節約になります。

また、使いながらに節約をしたいなら、節水シャワーヘッドの利用がおすすめです。節水シャワーヘッドとは、水圧を高めて使用量を減らしながらも、十分に洗うことができるものです。またシャワーヘッドに止水ボタンが付いているものもあり、それを使うことで頭を洗うときなど少し止めておきたいときに手元のボタンで温水を止めることができます。

節水シャワーヘッドを選ぶときは、節水率が50％以上と高いものと、止水ボタンが付いているものを選ぶとよいでしょう。節水率が50％以上かつ止水ボタンを活用することで、年間約6,000円の水とガスの節約になります。賃貸物件でも、シャワーヘッドを交換することは可能です。

ただし、退去時にはもともと付いていたシャワーヘッドを付け直す必要があるため、交換前のシャワーヘッドは捨てずに残しておきましょう。万が一捨ててしまった場合は、同等のシャワーヘッドを付け替える必要があります。

他にも、鍋に火をかけるときはふたをすると、熱が逃げることを防ぐため、ガスの使用量が約11％減らすことができますので、ちょっとしたことですが習慣化させるといいですね。、また、野菜をゆでるときは、電子レンジを使うことで早く野菜に火が通り、水とガスの節約になります。カレーや肉じゃがをなど煮込み料理を作る際も、レンジで下ゆでをしてから作ると、火が通りやすくなります。

ガスは、電気に比べると給湯パネルの変更や節水シャワーヘッドに交換するだけといった、一度見直すと効果が継続するものが多いため、取り組みやすい費目と言えますので、取扱説明書を見ながら設定の見直しをしてみましょう。

また、都市ガスとプロパンガスでは、都市ガスの方が安くなる傾向があるため、いま一度どちらのガスを利用しているかチェックするとともに、もし現在お住まいの賃貸物件でプロパンガスで料金が高い場合は、次の物件は都市ガスの物件を選ぶようにするとよいでしょう。

令和のマネーハック130

都市ガスとプロパンガスでは都市ガスの方が安くなる傾向。給湯温度の設定やシャワーヘッドの付け替えなど、細かい部分の見直しがガス代の節約につながる！

専門家に聞きたいお金の悩みを教えてください！

（文：丸山晴美、イラスト：itabamoe）

参考

※ 家計調査 / 家計収支編 単身世帯 詳細結果表

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20240&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330022&tclass3=000000330023&stat_infid=000040246955&result_back=1&tclass4val=0

東京ガスウルトラ省エネブック

https://www.toshiken.com/ultraene/

資源エネルギー庁 家庭でできる省エネ

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html#general-