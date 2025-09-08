夫婦ゲンカした翌日、弁当箱の中に千円札を1枚入れた妻VSそれに対する夫の予想外の行動に仰天!!【作者インタビュー】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2025年8月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だがくすっと笑えて、どこか読み続けたくなる作品だ。今回は4コマのギャグ漫画を2作品お届けするとともに、著者にギャグやお笑いの存在についても聞いた。
「のぞみわたるのギャグ漫画」シリーズより、本作「頭おかしい人」は妻と喧嘩した翌日の愛妻弁当のストーリーだ。会社でお昼の時間に弁当を楽しみにしながら弁当箱を開けると、なんと1枚の千円札が入っていた…前日に妻と喧嘩をしてしまった男性は「何もないよりかはマシか…」と言いながらその千円札をじっと見つめていた。奥さんとしては「弁当は作らないけど千円は昼食代」ということだと思うのだが、あろうことか男性は千円札を食べるという予想の斜め上の行動に！
同シリーズより、「胃がキリキリする」では、最近ストレスでなんだか胃がキリキリするという彼氏に対し、彼女は、「でも知ってる？牛は胃が4つもあるんだよ。つまり、牛に比べたら人間の胃の痛みなんて4分の1しかないの」と話しはじめた…彼氏を励ましているつもりのようだが、全然励ましになっていないのである。
作者・のぞみわたるさんは、これまでにギャグやお笑いに助けられてきたそうで、「中学生時代に漫画を描いて友達に見せたり、一発ギャグを披露したりして笑ってもらえたことがきっかけで、自分のアイデンティティに初めて気づくことができましたし、そのおかげで友達もできましたね」と教えてくれた。また、ストレス社会でのギャグやお笑いの存在は大切に思っているとのことで、「ギャグやお笑いに触れている瞬間だけは、日々のストレスとか嫌なことを忘れさせてくれると思います。いつも平和で楽しくて、実家みたいな安心感があるといった感じです」とのことだ。
最近なんだか笑えてないと感じている方は、この機会にぜひ読んでみて。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
