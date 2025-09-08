これぞ、大人可愛い！！【40・50代】が若返るなら「ウェーブボブ」一択かも♡

大人可愛い印象を目指す40・50代には、「ウェーブボブ」がおすすめです。柔らかなウェーブが顔まわりに動きを与え、自然なボリューム感が髪の悩みもカバーしてくれるかもしれません。今回は、大人女性にぴったりなウェーブボブをピックアップ。上品さとこなれ感を兼ね備えたウェーブボブで若々しい印象にチェンジしましょう。

夏から秋への移行にぴったり

緩やかなウェーブが若々しい印象を与えてくれそうなウェーブボブ。毛先を外ハネにしたスタイリングがこなれ感を演出しています。ヘアスタイリストの@miiika241さんは、「秋にむけて暖色系カラーもふえてきました」とコメント。夏から秋へと移行する今の季節にぴったりなヘアスタイルです。

朝のスタイリングがラクになりそう

こちらは、ふんわりとしたパーマでニュアンス感を演出したヘアスタイル。ヘアスタイリストの@hanae.yamaguchiさんによると、「スタイリングは、半乾きの状態にムースとオイルを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケーです」とのこと。簡単にスタイリングできるので、忙しい朝の時短になりそうです。

ボリューム感を調節できる

こちらは、スタイリストの@urano_kazuyukiさんが、「多毛さん癖毛さんもおすすめのスタイル」と紹介しているウェーブボブ。広がりやすい髪も、レイヤーでボリューム感を調整することでまとまりやすくなりそうです。緩やかなウェーブが軽やかな雰囲気を演出しています。

ウェーブで印象をチェンジ

こちらは、ナチュラルなウェーブによってこなれ感が演出されたボブ。あごのラインでぱつっと揃えたコンパクトなシルエットがおしゃれです。@miiika241さんは、「26ミリのコテでふわっと巻くのもかわいい」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様、@hanae.yamaguchi様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri