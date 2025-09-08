山形県新庄市の中心部できのう相次いでクマが目撃され、けさは早くから警察などが現場周辺をパトロールしました。

【写真を見る】見回りの中で児童は登校...駅や公園などでクマ目撃 警察が警戒も見つからず（山形・新庄市）

しかし、これまでクマは見つかっていません。

クマの目撃が相次いだ新庄市。きのう最後に目撃された新庄駅付近では、けさ、警察のパトロールや職員による見回りが行われるなか児童が登校する姿が見られました。

警察によりますと、きのう正午ごろ車の助手席に乗っていた５０代男性が新庄市中心部の最上中央公園内をクマ１頭が歩いているのを目撃しました。

クマは体長１．５メートルとみられ、公園内を北から南に移動していたということです。

その後も新庄市では、クマの目撃が相次ぎました。午後２時すぎに旧県立新庄病院近くでも目撃されたほか、午後５時２６分から午後５時半ごろにかけて、ＪＲ新庄駅西側で４件のクマの目撃情報が寄せられました。

きのう目撃されたクマは、同一個体とみられ、警察と市が付近を捜索しましたが今も見つかっていません。

町の人「どこにでも出てなんかこわいなと思っている」

町の人「（県内で）被害も結構出ていますので、十分気を付けたいと思います」

警察では児童の下校時間に合わせてパトロールをするとしているほか、市民に警戒を呼びかけています。