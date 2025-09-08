心地よさ、細やかに。12段階の風で、暮らしにぴったり【山善】の扇風機がAmazonに登場中‼
くつろぎの風を、リモコンひとつで。山善のこだわり【山善】の扇風機がAmazonに登場!
山善の扇風機は、国内累計販売台数4,500万台を突破し、販売開始から30周年を迎えたロングセラー製品。DCモーターを搭載し、省エネ性能と静音性を兼ね備えている。
風量は12段階で調整可能。日中は強めの風、就寝時はやさしい風など、シーンに合わせて細かく設定できる。自然風のような強弱のある「リズム風モード」も搭載しており、長時間の使用でも快適に過ごせる。
左右85度までの自動首振り機能により、広範囲に風を届けることができ、空気循環の効率も向上。入・切ダブルタイマーは1〜8時間まで1時間単位で設定可能で、就寝時や起床時の快適な環境づくりに役立つ。
操作はシンプルなリモコンで行え、電源・風量・タイマー・首振り・モード変更まで、くつろいだまま設定できる。背面には取っ手がついており、リビングから寝室への持ち運びもラクに行える。
ネイビーカラーの落ち着いたデザインで、インテリアにも自然に馴染む。省エネ・快適・使いやすさを兼ね備えた、日常に寄り添う一台。
