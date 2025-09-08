千葉県産の旬の梨が集結する「梨まつり」開催中。梨のパンやスイーツも登場
菜花の里が運営する「PERIE MARCHE(ペリエマルシェ)」は9月1日から「ペリエマルシェ梨まつり」を開始した。期間は9月11日まで。
ペリエマルシェ西船橋 梨まつり
同イベントでは、全国有数の梨の産地である千葉県産の旬の梨が一堂に集まり、爽やかな甘みとみずみずしい果汁を楽しめる。人気の銘柄の食べ比べもできる。
登場する代表的な5品種は、シャリッとした食感とジューシーな甘みの「幸水」、糖度が高く濃厚な「南水」、華やかな香りと清涼感のある甘みの「かおり」、大玉で果汁たっぷりの「あきづき」、そして甘みと酸味のバランスが絶妙な「豊水」。
千葉県産の梨のほか、船橋の「Le Cafe de Pomme(ル カフェ ドゥ ポム)」や、千葉の「お菓子工房vanille(バニーユ)」なども出店し、梨を使ったパンやスイーツを提供する。
