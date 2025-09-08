羊文学、ニューアルバム『Don′t Laugh It Off』収録曲公開！新曲「doll」先行配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

羊文学が、10月8日にリリースする5thフルアルバム『Don’t Laugh It Off』の収録曲を公開した。

■羊文学『Don’t Laugh It Off』には13曲収録

アルバム『Don’t Laugh It Off』は、現在放送中のTVアニメ『サイレント・ウィッチ沈黙の魔女の隠しごと』オープニング主題歌「Feel」や、フジテレビ系月9ドラマ『１１９エマージェンシーコール』主題歌「声」、TVアニメ『【推しの子】』第2期エンディング主題歌「Burning」など、タイアップで話題になった楽曲に加え、未発表曲を7曲含む全13曲入り。

■先行配信される「doll」は、疾走感のあるギターロック

さらに、アルバムにも収録される新曲「doll」が9月15日に先行配信リリースされることも決定。「doll」は、どこかインディーズ時代のサウンドを彷彿とさせる、疾走感のあるギターロックに仕上がっている。

9月8日より、Apple Music/iTunesにて『Don’t Laugh It Off』のPreOrderがスタート。また、Spotifyでもカウントダウンページがオープンとなった。

そして、CDも予約受付中。初回限定盤には、『FUJI ROCK FESTIVAL’23』GREEN STAGEでのパフォーマンス映像をフル収録。完全生産限定盤は、2025年に開催した初のUSツアー『Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025』に密着したドキュメンタリー映像とアルバムオリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダーを梱包したスペシャルパッケージ仕様となっている。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「doll」

2025.10.08 ON SALE

ALBUM『Don’t Laugh It Off』

■関連リンク

アルバム『Don’t Laugh It Off』PreOrder/ Spotifyカウントダウンページ

https://fcls.lnk.to/DLIO_PC

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/