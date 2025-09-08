日経225先物：8日正午＝620円高、4万3630円
8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比620円高の4万3630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3630.54円に対しては0.54円安。出来高は3万4811枚となっている。
TOPIX先物期近は3133ポイントと前日比27ポイント高、現物終値比0.46ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43630 +620 34811
日経225mini 43635 +625 497502
TOPIX先物 3133 +27 37395
JPX日経400先物 28140 +245 1870
グロース指数先物 777 +10 3718
東証REIT指数先物 1899 +11 259
株探ニュース
