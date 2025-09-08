　8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比620円高の4万3630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3630.54円に対しては0.54円安。出来高は3万4811枚となっている。

　TOPIX先物期近は3133ポイントと前日比27ポイント高、現物終値比0.46ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43630　　　　　+620　　　 34811
日経225mini 　　　　　　 43635　　　　　+625　　　497502
TOPIX先物 　　　　　　　　3133　　　　　 +27　　　 37395
JPX日経400先物　　　　　 28140　　　　　+245　　　　1870
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　 +10　　　　3718
東証REIT指数先物　　　　　1899　　　　　 +11　　　　 259

株探ニュース