この記事をまとめると ■イギリスでは商用車としてふたり乗りのランクル250が用意されている ■商用車はイギリス人にとって税制優遇された「お得なクルマ」という価値がある ■日本でも「イギリス仕様」を気取って発売したらそこそこ売れそうだ

大きな車体のランクル250なのにふたり乗り

ランクル250は国内だけでなく、イギリスでも大人気。つい先ごろは、リヤシートを省いたふたり乗りのコマーシャルビークルと呼ばれる仕様が追加され、リーズナブルな価格と相まって飛ぶように売れているのだとか。ところで、コマーシャルビークルとはどんなものかというと、戦前からある税制によって生まれたイギリス独特のジャンル。じつはランクルだけでなく、コマーシャルビークルとなった日本車はほかにもたくさん存在しているのです。

コマーシャルビークル、すなわち商用車はイギリス人にとって「お得なクルマ」という価値があるようです。というのも、1940年代から導入されている自動車税（VED）で、商用車に区分されたクルマは普通車に比べてはるかに低い税額が設定されているからです。購入時のコストが抑えられる、税金の年額が低いなどメリットは日本の商用ナンバーと等しいもの。

ですが、もちろんなんでもかんでもコマーシャルビークルとして登録できるわけではなく、厳然としたルールがあるのはイギリスでも同様。ちなみに、税制を含めた自動車文化については、日本は諸外国の後追いとなっていることはご承知のとおり。とりわけ、税制についてはずいぶんとイギリス式を踏襲している感がありますね。

イギリスで商用車として登録するためには、まずはふたり乗り（あるいはひとり乗り）であることが前提となるため、リヤシートは装備できません（折りたたみ式シートもNG）。そこで生まれたスペースは荷室として扱われるため、開閉する窓の装備も認められません。ランクル250でも、ジムニーでもリヤウインドウは暗色化が施されているだけでなく、開閉機構もオミットされているはずです。

ちなみに、上記のコマーシャルビークルはバンと称されることがほとんどですが、同じスタイリングでも窓が開閉可能なものはワゴンと呼ばれ、商用車と区別されるのもイギリスが発祥とされているようです。1960年代のミニにカントリーマン（ワゴン）と、リヤウインドウをパネルでふさいだバンがあったことを思い出せばわかりやすいかと。

じつはほとんどの日本車にコマーシャルが用意されている

そして、荷室と運転席（キャビン）を区切るバルクを装備するのがマスト。ランクルやジムニーのコマーシャルビークルを見れば、金属製のしっかりしたバルクにメッシュトップで完全に仕切られているのが見えるでしょう。なお、荷室内について明確なルールはないようですが、トヨタにしてもスズキにしても床面を樹脂で覆うなどヘビーデューティな業務用途に対応しているのが最近の特徴です。

なお、コマーシャルビークルはトヨタやスズキだけでなく、ほとんどの日本車メーカーがイギリス向けに展開しています。日産バネット、マツダ・ボンゴといった商用バンはもちろんのこと、カローラ（ツーリング）のリヤシートを省いて荷室に改造したモデルなどは日本でも需要があるかもしれませんね。

改造といえば、メーカーによるコマーシャル仕様でなく「俺のコマーシャルビークル」を自ら仕立てる猛者も少なくないようです。イギリスでは日本車専門のカーショップがいくつもあり、そこで購入した軽自動車などをサクッとコマーシャル仕様にして乗り出しているのだとか。リヤウインドウがブラックアウトされていたりしたら、たいていはコマーシャルビークルとして登録されているはず。

同じ日本車でも、コマーシャルビークルのように割り切った仕様となると、印象も変わってくるもの。なにより、荷室を活用したい方にとってはうってつけな存在かと。逆輸入という手もあるっちゃありますが、せっかくだったらメーカーが「イギリス仕様」かなんか気取って発売してくれたらそこそこ売れそうな気がするんですがね。