いつになってもどうしたらいいかなと悩みがちです。部屋の中ならまだクローゼットや押入れなどで収納があるのでいいんですが、きちんと考えないと、すぐごちゃついてしまうのがクルマの中。いくつか散らからないように対策はしているんですが、その中でもお気に入りなシートバッグが使い勝手◎なんですよ。

大容量のシートバッグ

FUNYの「タクティカルカーシートバックオーガナイザー」です。

クルマの運転席、助手席のシートに取り付けるタイプのシート収納ですね。大小合わせて5つのポーチと、シート自体にも大きめのポケットが1つ付いています。

iPadなどは大きなポケットに収納して、ウェットシートやサングラスなんかはポーチ部分にしまうなど、用途に分けて収納可能。

よくあるシート収納だと、収納自体が物でいっぱいになってしまって、汚いなんてこともしばしばですが、こちらは中身が見えない構造なのもスッキリして良いですね。

ポーチはそれぞれ脱着可能

5つのポーチはそれぞれ脱着可能です。個人的にはこれが一番うれしい。

ミリタリー系のアイテムだとよくある、モールシステムというベルトでポーチを取り付ける機構で、ポーチが付いています。もともとは軍のバッグなどに後付けでポーチなどを増設するためのシステムなので、脱着もしやすく効率的にできていますね。

そう、ポーチが脱着できるので。クルマから移動する際に手持ちのバッグとして利用することも可能なんです。小物だけポーチにいれて持っていったり、一番下のポーチはウエストポーチにもなるので、普通にバッグとして使っても◎。

肩掛け用のストラップも最初から付属しているありがたい仕様なので、すべてのポーチを肩掛けにできるんですよ。

クルマをベースキャンプに

用途に分けて各ポーチに収納するなかでおすすめな使い方が、絆創膏や市販薬などを1つポーチに入れて収納しておくことで、クルマの中に救急箱を用意しておくこと。

クルマで出かけたら、なんだかんだでクルマ酔いしたり出先でケガしたりすることがありますから、とりあえずポーチの1つに集約しておけばいざというとき安心ですし、そのまま取り外して持っていくこともできて、なにより積みっぱなしにしていれば忘れることもないですしね。防災グッズを入れて積んでおくなんて使い方も良いと思います。

取り外し可能でいろいろ入るシートバッグ。クルマ収納の選択肢としてはアリですよ。

