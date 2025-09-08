【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）

【映像】決定機阻止→イエローの瞬間

日本代表FW上田綺世が倒されたシーンを巡って、ファンが怒りを露わにした。決定機阻止の場面で主審が提示したのはイエローカード。VARが介入してレッドカードへと変更されたが、不可解な判定にSNS上で大荒れとなっている。

アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。主導権を握りながらもゴールレスドローに終わった。

日本代表は90分、左サイドのスローインから一気に相手陣内へと攻め込む。遠藤航のキャリーをキッカケに、前線に抜け出した上田にボールが渡ったタイミングで、メキシコのDFセサル・モンテスが後方からスライディングを見舞う。危ないチャレンジを受けて上田が転倒すると、すぐに主審のホイッスルが吹かれた。

このプレーに主審はイエローカードを提示。しかしこの判定にファンたちは納得がいかず、SNS上では「おかしいだろ」「いやレッドやろ」「イエロー？さすがにレッドじゃない？」「いやこれドグソだろ」「意味わからん判定きた」「南米の笛やな」「イエローなん？レッドじゃないの？」「何故にこれがイエローなんだ」「この判定は酷すぎる」と大荒れの状態となっていた。

DOGSOの4要件（反則とゴールとの距離、プレー全体が相手ゴールに向かっているかどうか、守備側競技者の位置と数、ボールをキープできる、またはコントロール出来る可能性）を考慮すると、カバーに入っていたヘスス・ガジャルドのポジションをどう判断するか難しいところ。しかしVARが介入し、主審がOFRを行った結果、判定は覆りモンテスにはレッドカードが提示されて退場処分となっている。

それでもファンたちは「VARなかったら見逃されたな」「最初にレッド出して、VARチェックみたいな流れが普通だと思うが」「VARあってよかったけどさ なくても明らかにレッドだろ」と怒りは収まらなかった。

なお、日本代表はこの後、中2日でアメリカ代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）