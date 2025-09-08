石破首相（自民党総裁）の退陣表明から一夜明けた８日、自民党内では総裁選に向けた動きが活発化した。

茂木敏充・前幹事長（６９）は同日午前、先陣を切って立候補の意向を表明した。首相は党臨時役員会で退陣の理由を説明し、その後、記者団に対し、石破内閣の閣僚の総裁選出馬について「当然認められる」との考えを示した。

茂木氏は国会内で記者団に「総裁選に出馬する思いを固めた」と明らかにした。衆院当選１１回で外相や経済産業相などを歴任しており、「党や政府で様々な経験をした私の全てをこの国にささげたい」と訴えた。出馬に必要な推薦人２０人について「集まってもらえると確信している」とも強調した。

総裁選は前回選に出馬した複数候補による争いとなる見通しで、昨年の総裁選で上位につけた高市早苗・前経済安全保障相や小泉農相らが軸となる見通しだ。林官房長官や小林鷹之・元経済安保相の出馬も取りざたされている。

林氏は８日午前、首相官邸で記者団から総裁選出馬への意欲を問われ、「前回の総裁選で一緒に戦った仲間とよく相談したい」と述べた。小林氏は８日午前のラジオ番組で「『ワン自民』になれる体制を作っていかなければいけない。自分にどのような役割が果たせるか、仲間と相談したい」と語った。

首相は８日午前に開かれた臨時役員会で、「総裁の職を辞することとした。選挙の責任を取らなければならない」と言及した上で、「全て私の責任だ。おわびと感謝を申し上げる」と伝えた。その後、首相官邸で記者団から、現役閣僚の総裁選出馬を認めるかどうかを問われ、「それぞれの担務に万全の責任が果たせる態勢を作った上での立候補であれば、何ら妨げる理由はない」と明言した。