ロレックスを奪おうとした女の腕をひねり上げたときの様子を再現するローレンス・シュワルツさん（８７）/WCBS via CNN Newsource

ニューヨーク・マンハッタン（ＷＣＢＳ）米ニューヨーク在住の男性（８７）が、自身が身に着けていたロレックスの腕時計と、妻の宝飾品を路上で強奪しようとした男女２人を撃退した。

ローレンス・シュワルツさんが３日午前１１時ころ、妻とマンハッタンの高齢者施設に徒歩で向かっていたところ、容疑者の１人が立ち止まり、道をたずねてきた。

妻は「男が『ウォルマートに行きたい』と言ったので、マンハッタンにウォルマートはないと答えた」。

男から近くにとめてあった車の中に座っていた自身の妻と話すよう頼まれたため、近づくと、女は自分の宝飾品を見せ始めた後、シュワルツさんの妻が身に着けていた宝飾品を奪おうとしたという。

女はシュワルツさんの妻を「放そうとせず、引っかいてきた」。

シュワルツさんはすぐに妻を助けに向かった。女はシュワルツさんが着けていた腕時計を奪い、偽物とすり替えようとした。腕時計はロレックスのゴールドの「プレジデント」で４万８０００ドル（約７００万円）相当だった。

シュワルツさんはボクシングと護身術をならっていたため、即座に女の手をつかみ、腕をひねり上げたという。

「彼女は大声で叫んでいた」「数ミリ秒の出来事だった」とシュワルツさんは振り返る。

シュワルツさんは、初めて購入したロレックスを盗まれた経験があるため、今のものは手放すつもりはないと答えた。

「だって、僕は大抵の人より強いからね」（シュワルツさん）

容疑者らは現場から逃走したという。夫婦は警察に容疑者を捕まえてほしいと呼びかけた。