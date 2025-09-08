毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のSIMフリースマホです。

SIMフリースマホは大手ECやメーカー直販のセール時に購入するのが価格面で賢い買い方。そして、さらにオトクな買い方となるのが、格安SIMことMVNOでの回線とのセット契約だ。

例えば、格安SIMのIIJmioは定期的に回線セットのセールを行なっており、8月は「POCO F7」が3万9800円〜、「moto g66j 5G」が9980円というトンデモ価格で販売されていたことも！ MNPと機種変更を検討するなら、格安SIMのセールやキャンペーンのチェックも忘れずに!!

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

★オシャレデザインのフラッグシップ！

Phone（3）

Nothing／各12万4800円から

ディスプレーは6.67インチの大画面、チップセットはSnapdragon 8s Gen 4を搭載。背面カメラは5000万画素センサーの超広角、広角、3倍光学ズームの3眼構成。そして、カメラの隣には「GLYPHインターフェース」が配置され、各種通知などをマイクロLEDディスプレーに表示する独自機能が新鮮！

★お手頃価格で機能が全部入り！

CMF Phone 2 Pro

Nothing／各4万2800円から

Nothing社のデザインコンセプトを踏襲しつつ、お値段控えめのモデル。この価格帯でもディスプレーは6.77インチ、モバイルSuicaが利用できるおサイフケータイも搭載。コスパとデザインを両立した一台！

★価格がバグりすぎてるフラッグシップ！

POCO F7

シャオミ・ジャパン／各5万4980円から

販売価格が5万円台なのに、他メーカーだと10万円以上のモデルが採用するチップセット、Snapdragon 8s Gen 4を搭載。さらに6.83インチの大型ディスプレー、カメラは5000万画素のメイン、800万画素の超広角の2眼構成。スマホで3Dゲームや生成AIを使い倒したいユーザーにもオススメのハイスペックモデルです！

★3万円台のエントリーモデル！

moto g66j 5G

モトローラ・モビリティ・ジャパン／3万4800円

こちらは3万円台ながら背面カメラは2眼構成、ディスプレーは約6.7インチ、防水・防塵、さらにおサイフケータイも搭載される、奇跡の全部入りモデル。2台目やお子さんのファーストスマホとして、ぜひ！

取材・文／直井裕太