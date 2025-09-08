辻希美、涙止まらず 第5子出産翌日のリアルな様子公開「過去一痛い」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの辻希美が9月7日、自身のYouTubeを更新。出産後1日目のリアルな様子を公開し、反響が寄せられている。
辻希美「めっちゃくちゃむくんでる」産後1日目のリアルな姿
辻は「【産後のリアル】過去一痛い後陣痛に悩まされ訳もわからず涙が…【出産後1日目】」と題した動画にて、第5子次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した翌日の様子を公開。「おはようございます。なんかめっちゃくちゃむくんでる」と、顔や手がむくんでいることを告白し、産後の痛みについては「夜中、後陣痛がやばすぎてびっくりするぐらい。もう陣痛並みに痛すぎて」と明かし、痛み止めも効かず、助産師に座薬を入れてもらったことなどを報告した。
また、「マジでやばい。涙も出てくる。産後ってさ、情緒不安定みたいな感じになっちゃうよね。訳も分からず涙出てくる」と涙が止まらない様子も披露。「幸空（こあ）の時以上にめっちゃ痛い」という後陣痛のほかにも、全身の筋肉痛や「お尻の穴の方も今痛くて」と身体の状況を説明し、涙を拭いながら朝食を食べる様子を映している。動画ではほか、夫でタレントの杉浦太陽と産後のお祝い膳を食べる夫婦ショットや、産まれたばかりの夢空ちゃんにミルクをあげる微笑ましいシーンも公開している。
この動画に、ファンからは「無理しないでくださいね」「心から尊敬します」「ゆっくり休んでね」「本当に辛そう…」「こちらも涙が止まりません」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
