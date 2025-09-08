大当たりキターーーッッ！【コストコ】おやつ・朝食にも◎「大容量ベーカリー」

【コストコ】のパンは、朝食にもおやつにもぴったり。種類も複数あるため、いくつか買って気分に合わせて選んだり、季節感のある味を楽しんだり、飽きずに食べられるのも人気が高い理由かも。そこで今回は、次に選びたい「大容量パン」を紹介します。

新作フレーバーが続々と登場！ 人気の「ベニエ」

コストコベーカリーの新たな定番商品になりつつある「ベニエ」に、新フレーバーが登場。今回の新作も2つの味を楽しめるミックスタイプで、おなじみのココアヘーゼルナッツ味と夏を感じるパッションフルーツ味の組み合わせです。トロピカルな甘酸っぱさを感じられそうな、爽やかなフレーバーとなっています。

時間を忘れてのんびり過ごすひとときに……

ニュージーランド産バターと茶葉を使った「アールグレイスコーン」。電子レンジもしくはオーブンで温めるだけで食べられるので、朝食やブランチにぴったりです。温めることでほんのりとアールグレイの香りが感じられ、ジャムやクリームをつけて食べるのもおすすめ。

【コストコ】の「大容量パン」は、朝食にもブランチにもおやつにも大活躍。コーヒーや紅茶など、好きなドリンクに添えていつもよりリッチな気分を楽しんで。

