涙の女子バレーで映った「胸熱すぎる」光景 ベテランの行動に広がる感動「グッと来た」
バレーボール世界選手権
バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗れた。敗戦直後、涙する日本選手たちがいた中で、1人の人物の行動がファンの視線を釘付けにしていた。
最終第5セットを落とし、15年ぶりのメダルを逃した日本。コート上では石川真佑、佐藤淑乃が並んで、涙を流した。そこに近づいたのが、チーム最年長33歳の島村春世だった。2人の前に現れると両者の肩に手をかけ、励ましと労いの声をかけた。
中継した「U-NEXT」にも映っていたこの場面が、ネット上で反響。ベテランの行動に、X上には賛辞と感動の声が続々と届けられた。
「寄り添ってくれるの最高」
「メダル手にして欲しかった」
「島村さんの優しさにグッと来た」
「年上のチームメイトがいる理由ってのもこういうのだよね」
「コート内外、どこでも頼りになる選手でかっこよすぎ」
「島村選手のサポート、本当に素敵」
「胸熱すぎる」
「感動的ですね」
島村は、持ち味とするブロード攻撃を軸にブラジル戦では11得点をマーク。大会終戦後、自身のXには「今シーズンたくさんの応援をしていただきありがとうございました」と、感謝の言葉を綴った。
（THE ANSWER編集部）