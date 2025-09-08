バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗れた。敗戦直後、涙する日本選手たちがいた中で、1人の人物の行動がファンの視線を釘付けにしていた。

最終第5セットを落とし、15年ぶりのメダルを逃した日本。コート上では石川真佑、佐藤淑乃が並んで、涙を流した。そこに近づいたのが、チーム最年長33歳の島村春世だった。2人の前に現れると両者の肩に手をかけ、励ましと労いの声をかけた。

中継した「U-NEXT」にも映っていたこの場面が、ネット上で反響。ベテランの行動に、X上には賛辞と感動の声が続々と届けられた。

「寄り添ってくれるの最高」

「メダル手にして欲しかった」

「島村さんの優しさにグッと来た」

「年上のチームメイトがいる理由ってのもこういうのだよね」

「コート内外、どこでも頼りになる選手でかっこよすぎ」

「島村選手のサポート、本当に素敵」

「胸熱すぎる」

「感動的ですね」

島村は、持ち味とするブロード攻撃を軸にブラジル戦では11得点をマーク。大会終戦後、自身のXには「今シーズンたくさんの応援をしていただきありがとうございました」と、感謝の言葉を綴った。



