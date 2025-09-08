バンダイ ベンダー事業部（東京都台東区）が、カプセルトイ「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ〜阪急電車『カービィ号』〜」を9月第2週から順次発売します。

1回400円・全4種

同カプセルトイは、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」のキャラクターたちが電車ごっこをする「星のカービィ プププ☆トレイン」シリーズと、8月からラッピング列車「カービィ号」が運行開始するなどコラボレーション企画を展開中の「星のカービィ×阪急電車」のオリジナルデザインをモチーフとしたフィギュアです。

ラインアップは「カービィ（えきいんさん）」「ワドルディ」「ワドルドゥ」「カービィ」の全4種。1種で飾ることができるほか、たくさん集めるとフィギュアを連結させて楽しめる仕様となっています。

価格は1回400円。全国の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」ほか、おもちゃ売場、 量販店、家電店などのカプセルトイ自販機設置場所、阪急電鉄の駅などに設置された「ガシャポン自販機シリーズ」で、9月10日以降順次販売されます。