「楽しい気分になれる曲」を聴くと乗り物酔いが軽減される可能性
曲がりくねる山道を走る車や波で揺れる船に乗ると、決まって乗り物酔いに悩まされてしまうという人がいます。中国の研究チームが行った実験では、特定の種類の音楽を聴くと乗り物酔いの症状が軽減できる可能性があると示されました。
Frontiers | A study on the mitigating effect of different music types on motion sickness based on EEG analysis
One Kind of Music Could Be an Unexpected Cure For Motion Sickness : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/one-kind-of-music-could-be-an-unexpected-cure-for-motion-sickness
中国・河南科技学院の神経科学者であるイツリン・リー氏らの研究チームは、乗り物酔いの症状に音楽が及ぼす効果について調べるため、30人の被験者を対象にした実験を行いました。
実験では30人の被験者に、脳波計(EEG)キャップを装着した状態でドライビングシミュレーターに乗ってもらい、乗り物酔いの状態を体験させました。これにより研究チームは、被験者の脳活動が安定状態から乗り物酔いの状態に移行し、その後再び安定状態に戻る様子をリアルタイムで読み取ることができました。
実験の様子はこんな感じ。
被験者は6つのグループに分けられ、このうち4つのグループは乗り物酔いの状態になった後、1分間にわたり音楽を聴きました。1つのグループは対照群として、乗り物酔いになった後で1分間にわたって瞑想(めいそう)を実践して気持ちを落ち着かせ、残る1つのグループは乗り物酔いになる前にドライビングシミュレーターが終了したとのこと。
音楽を聴くグループは、それぞれ「楽しい音楽を聴くグループ」「悲しい音楽を聴くグループ」「心揺さぶる音楽を聴くグループ」「穏やかな音楽を聴くグループ」に分けられました。研究チームはこれらの音楽を聴くことが、瞑想を行った対照群と比較して、どれほど乗り物酔いからの回復に効果があるのかを分析しました。
実験の結果、「楽しい音楽」を聴いたグループは対照群と比較して、乗り物酔いの症状が平均14％ポイント減少することが判明。次に効果があったのは「穏やかな音楽」を聴くグループで、こちらは症状が平均13.4％ポイント減少しました。
一方、「心揺さぶる音楽」を聴いたグループにおける症状の軽減は平均5％ポイントにとどまり、「悲しい音楽」を聴いたグループでは対照群より症状が3.3％ポイント悪化するという結果になりました。
今回の研究で得られた脳波データからは、乗り物酔いの状態が視覚情報の処理を助ける後頭部の脳活動と負の相関関係にあることが示唆されました。被験者の気分が悪いほど、この部位の活動の複雑性が低下し、気分が回復すると活動の複雑性が増したとのことです。
科学系メディアのScience Alertは、今回の実験は非常に小規模なサンプルサイズに基づいているため、音楽の違いがどれほど重要であるのかを判断するのは困難だと指摘。しかし、音楽には人の気分を変える力があるという研究結果や、VR機器を装着した際に起きる「VR酔い」の症状軽減に音楽が役立つという研究結果も発表されており、今回の研究もこれらの先行研究と一致する結果を示しているとのこと。
研究チームは、「悲しい音楽」は感情的な共鳴を通じて乗り物酔いの不快感を悪化させる可能性がある一方、気分を高揚させる「明るい音楽」やリラックスさせる「穏やかな音楽」は、人々が良好な身体状況を維持するのに役立って乗り物酔いを軽減する可能性があるとの仮説を提唱しました。